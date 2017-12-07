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Украина
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Политика
«Сами решаем»: Польша не согласится на переселение мигрантов, несмотря на иск ЕК
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    «Сами решаем»: Польша не согласится на переселение мигрантов, несмотря на иск ЕК

    18:47  7 Декабря 2017  /обновлено: 18:49  07 Декабря 2017
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    «Сами решаем»: Польша не согласится на переселение мигрантов, несмотря на иск ЕК

    Варшава, 7 декабря. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак заявил, что страна не согласится на переселение мигрантов на свою территорию, несмотря на судебный иск Еврокомиссии. 

    С таким заявлением он выступил в эфире Польского телевидения. Он подчеркнул, что это является вопросом безопасности поляков. Так, по его словам, в ряде странах есть закрытые мусульманские поселения, «где люди боятся выйти из домов, как только стемнеет». 

    «Пока я министр, я не допущу, чтобы такое же происходило в Польше», — заявил Блащак.

    Он также подчеркнул, что правительство правящей в стране партии «Право и справедливость» исходит из того, что «это поляки решают, кого впускать в свою страну, а не заграница».

    Говоря о возможных последствиях иска ЕК, Блащак высказал убеждение, что «нельзя карать кого-то за то, что защищает безопасность». Кроме того, он указал на то, что программа переселения беженцев себя не оправдала и, по его мнению, «приносит угрозу, деградируют целые города». 

    «Сообщества, которые прибывают в Европу, не интегрируются, создают основу для терроризма», — уверен он.

    Блащак также рассказал, что живущие в Польше немцы и французы «могут вечером выйти на прогулку в польских городах, но не могут этого сделать в немецких и французских городах, так как там существует реальная угроза», пишет РИА Новости.

    Напомним, 7 декабря Европейская комиссия обратилась в суд Европейского союза с иском против Польши, Венгрии и Чехии за их отказ принять беженцев в рамках программы ЕС по переселению.

    Автор: Алексей Громов
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