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Сирия сегодня: Генштаб о последнем этапе операции ВКС РФ, видео разгрома ИГ в Дейр-эз-Зоре
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    Сирия сегодня: Генштаб о последнем этапе операции ВКС РФ, видео разгрома ИГ в Дейр-эз-Зоре

    19:11  7 Декабря 2017  /обновлено: 19:11  07 Декабря 2017
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    Сирия сегодня: Генштаб о последней операции ВКС РФ, видео разгрома ИГ в Дейр-эз-Зоре

    Сирия, 7 декабря. В Генштабе ВС России отчитались о проделанной работе ВКС РФ в Дейр-эз-Зоре; в Сети появилось видео спецоперации против ИГИЛ1 в долине реки Евфрат; сирийская армия разбивает группу боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинции Алеппо. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    В Генштабе отчитались о проделанной работе ВКС В САР

    Последние оплоты ИГИЛ в Сирии защищали «наиболее подготовленные террористы с тяжелым вооружением, а также иностранные наемники». Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Он также отметил, что последний этап спецоперации против террористов ИГ1 был «беспрецедентным по масштабу и боевому напряжению».

    «Ежесуточно для поддержки наступающих войск совершалось 100 и более самолето-вылетов и наносилось до 250 ударов, — цитирует ТАСС генерал-полковника. — Самолетами ВКС России уничтожались позиции боевиков, склады с боеприпасами и вооружением, бронированная техника, пикапы с тяжелым вооружением».

    Рудской также сообщил, что за последний месяц только бомбардировщики Ту-22М3 нанесли 14 групповых ударов в Сирийской Арабской республике (САР), совершив 84 самолето-вылета.

    Он отметил, что российские истребители-бомбардировщики поднимались в воздух не только с авиабазы «Хмеймим», также самолеты ВКС РФ взлетали и с аэродрома города Дейр-эз-Зор.

    Как подчеркнул Рудской, на данный момент задача по разгрому ИГ в Сирии полностью выполнены, так боевики не контролируют ни один населенный пункт в республике. Генерал-полковник при этом не исключил, что «на освобожденной территории могут появляться отдельные диверсионные группы ИГИЛ».

    «В этом случае они будут уничтожаться силами правительственных войск, которые имеют специально подготовленные мобильные резервы», — подытожил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

    Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской

    В Сети появилось видео битвы с ИГ в долине Евфрата

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ освободила города, расположенные вдоль западного берега реки Евфрат в провинции Дейр эз-Зор, накануне, после многолетней операции против «Исламского государства»1 (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Под руководством элитного спецподразделения «Силы Тигра» военнослужащие армии Башара Асада освободили последние три города на западном берегу реки Евфрат, заставив террористов «самопровозглашенного халифата» отступить на запад в пустыню Дейр-эз-Зор.

    Видеозапись этой операции была выпущена официальным медиа-крылом «Хезболлы» сегодня днем. На кадрах видно, как САА и ее союзники атакуют позиции террористов, продвигаясь в регионе.

    Сирийская армия и их союзники теперь переключили свое внимание на западную часть провинции Дейр-эз-Зор, где они надеются освободить последние 7 тысяч 200 квадратных километров территории, которая до сих пор остается под условным контролем ИГИЛ.

    САА провела успешный рейд в провинции Алеппо

    Противотанковые силы САА, действующие на юге провинции Алеппо, совершили блестящий налет на группу радикалов коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ), сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Как сообщает источник, близкий к вооруженным силам, противотанковая САУ вышла за пределы территории террористов на юго-запад от стратегического города Ханассер, дабы найти затаившихся боевиков и уничтожить их. Вскоре после того, как они установили свои позиции вблизи Рамлы до дороги Расмус-Аль-Сияла, противотанковые силы САА заметили состоящую из технических средств колонну «Хайят Тахрир аш-Шам».

    В результате, танкисты подорвали три пикапа, два из которых были вооружены крупнокалиберными пулеметами, а также нейтрализовали более 10 экстремистов. По меньшей мере, еще 10 боевиков были ранены.

    Эта облава произошла в то время, когда на южных линиях фронта Алеппо идут столкновения, поскольку сирийские войска совместно с союзными силами борются за контроль над ключевыми поселениями во всем регионе.

    Противотанковые силы САА атаковали боевиков в провинции Алеппо

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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