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Вертолет ВВС США уронил загадочный цилиндр на детский сад в Японии
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    Вертолет ВВС США уронил загадочный цилиндр на детский сад в Японии

    18:34  7 Декабря 2017  /обновлено: 18:34  07 Декабря 2017
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    Вертолет ВВС США уронил загадочный цилиндр на детский сад в Японии

    Токио, 7 декабря. С вертолета Военно-воздушных сил США на детский сад в японской префектуре Окинава упал предмет цилиндрической формы. Об этом в четверг сообщил министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

    Инцидент произошел в городе Гинован. Как сообщают местные СМИ, военный вертолет CH-53 «уронил» странный предмет на учебное учреждение, которое находится в 300 метрах от авиабазы «Футэмма».

    Согласно предварительной информации, речь идет о заглушке датчика состояния роторных лопастей вертолета, которая была плохо закреплена. Непосредственно Ицунори Онодэра выразил свою обеспокоенность в связи с произошедшим.

    Напомним, ранее стало известно о том, что бывший американский военнослужащий Кеннет Франклин Синдзат был приговорен в Японии к пожизненному заключению за убийство 20-летней жительницы Окинавы.

    Автор: Алексей Громов
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    #япония #сша
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