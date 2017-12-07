Вертолет ВВС США уронил загадочный цилиндр на детский сад в Японии

Токио, 7 декабря. С вертолета Военно-воздушных сил США на детский сад в японской префектуре Окинава упал предмет цилиндрической формы. Об этом в четверг сообщил министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

Инцидент произошел в городе Гинован. Как сообщают местные СМИ, военный вертолет CH-53 «уронил» странный предмет на учебное учреждение, которое находится в 300 метрах от авиабазы «Футэмма».

Согласно предварительной информации, речь идет о заглушке датчика состояния роторных лопастей вертолета, которая была плохо закреплена. Непосредственно Ицунори Онодэра выразил свою обеспокоенность в связи с произошедшим.

Напомним, ранее стало известно о том, что бывший американский военнослужащий Кеннет Франклин Синдзат был приговорен в Японии к пожизненному заключению за убийство 20-летней жительницы Окинавы.