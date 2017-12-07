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Россия
Названа самая популярная песня 2017 года в России
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    Названа самая популярная песня 2017 года в России

    18:33  7 Декабря 2017  /обновлено: 18:34  07 Декабря 2017
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    Названа самая популярная песня 2017 года в России

    Москва, 7 декабря. Самой популярной песней в России в уходящем году названа композиция «Тает лед» группы «Грибы», сообщили эксперты Apple, основываясь на данных iTunes.

    По версии iTunes наибольшей популярностью в 2017 году у россиян пользовалась песня «Тает лед». Второе место досталось композиции Shape of you британского музыканта Эда Ширана. Третье место получил хит пуэрториканца Луиса Фонси под названием Despacito.

    «Этот эклектичный плейлист отражает все главные тренды года в Apple Music и iTunes». — пояснили представители Apple.

    Названа самая популярная песня 2017 года в России

    Также жителям России особо пришлись по душе композиции Human от Rag'n'Bone Man, Be Mine в исполнении Ofenbach, «Твои глаза» певицы Loboda, а также «Лейла» Jah Khalib, «Туманы» Макса Барских, Rockabye от Clean Bandit и хит Believer, который представили Imagine Dragons.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #музыка #apple #despacito #грибы #itunes #тает лед #shape of you
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