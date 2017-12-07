Тиллерсон назвал Украину главной помехой нормализации отношений РФ и США

Вена, 7 декабря. Украинский кризис стал главным препятствием на пути восстановления отношений России и США, заявил в четверг госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон.

«И мы с самого начала ясно говорили России, что нам необходимо обсуждать вопрос Украины, для нас он является единственным и самым главным препятствием на пути к нормализации отношений с Россией», — отметил он.

По его словам, у Москвы и Вашингтона есть разногласия по Сирии и другим внешнеполитическим вопросам, однако наиболее серьезным камнем преткновения остается Украина.

Напомним, что процесс урегулирования украинского кризиса зашел в тупик, поскольку противоборствующие стороны отказываются выполнять возложенные на них обязательства по минским соглашениям. Выходом из этой ситуации может стать миротворческая операция ООН в Донбассе, проведение которой предложил президент РФ Владимир Путин.