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Украина
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Политика
Тиллерсон назвал Украину главной помехой нормализации отношений РФ и США
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    Тиллерсон назвал Украину главной помехой нормализации отношений РФ и США

    18:41  7 Декабря 2017  /обновлено: 18:41  07 Декабря 2017
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    Тиллерсон назвал Украину главной помехой нормализации отношений РФ и США

    Вена, 7 декабря. Украинский кризис стал главным препятствием на пути восстановления отношений России и США, заявил в четверг госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон.

    «И мы с самого начала ясно говорили России, что нам необходимо обсуждать вопрос Украины, для нас он является единственным и самым главным препятствием на пути к нормализации отношений с Россией», — отметил он.

    По его словам, у Москвы и Вашингтона есть разногласия по Сирии и другим внешнеполитическим вопросам, однако наиболее серьезным камнем преткновения остается Украина.

    Напомним, что процесс урегулирования украинского кризиса  зашел в тупик, поскольку противоборствующие стороны отказываются выполнять возложенные на них обязательства по минским соглашениям. Выходом из этой ситуации может стать миротворческая операция ООН в Донбассе, проведение которой предложил президент РФ Владимир Путин.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сша #украина #тиллерсон
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