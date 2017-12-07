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Украина
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Политика
Кремль раскрыл темы переговоров Путина с президентом Египта
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    Кремль раскрыл темы переговоров Путина с президентом Египта

    18:26  7 Декабря 2017  /обновлено: 18:26  07 Декабря 2017
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    Кремль раскрыл темы переговоров Путина с президентом Египта

    Москва, 7 декабря. Президент России Владимир Путин 11 декабря посетит с рабочим визитом Египет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В ходе визита Владимир Путин обсудит с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси обеспечение стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

    «Одиннадцатого декабря президент России Владимир Путин посетит с рабочим визитом Арабскую Республику Египет. В ходе переговоров с президентом Абдель Фаттахом Сиси будут обсуждены вопросы развития российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах», — говорится в сообщении.

    Кроме того, ожидается, что президенты обсудят ключевые аспекты международной повестки дня, которые коснутся проблематики обеспечения стабильности и безопасности.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #москва #египет #ас-сиси
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