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Москвичи: Пусть Путин и дальше будет президентом, стабильность ведет Россию к прогрессу. ФАН-ТВ
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    Москвичи: Пусть Путин и дальше будет президентом, стабильность ведет Россию к прогрессу. ФАН-ТВ

    19:13  7 Декабря 2017  /обновлено: 19:13  07 Декабря 2017
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    Владимир Путин объявил о своем желании принять участие в президентских выборах 2018 года. Это решение президент озвучил в Нижнем Новгороде на встрече с коллективом автозавода ГАЗ. Таким образом, Владимир Путин намерен уже в четвертый раз баллотироваться на новый президентский срок. Жители Москвы рассказали ФАН-ТВ о том, что они думают по поводу такого решения главы государства.

    – Я думаю, нам нужно всем держаться вместе и не поддаваться на провокации. Твердость характера нужна для управления страной. И я не вижу среди нынешних кандидатов кого-то более достойного, чем он, – говорит Юлия.

    – Сейчас вот нет такого ощущения, что действительно, кто-то нас весах может конкурировать, – отмечает Елена.

    – Хороший человек, думаю, будет так же хорошо править? – комментирует Евгений. – Я считаю, как он заступил – поднял Россию, можно сказать, с колен. Зарплаты стали платить не как раньше, за копейки работали родители. Многие школы восстановились.

    Москвичи: Пусть Путин и дальше будет президентом, стабильность ведет Россию к прогрессу. ФАН-ТВ

    Корреспондент спрашивает Валерию о том, что она думает о намерении Путина участвовать в будущих президентских выборах.

    – Я думаю, правильное решение, почему бы нет? – отвечает она. – Если страна развивается, то почему бы ей не развиваться дальше? Возможно, какие-то планы бывают краткосрочные, бывают долгосрочные, и, мне кажется, для развития долгосрочных планов необходим как минимум еще один срок!

    – Владимир Владимирович из кандидатов, которые у нас имеются, является наиболее лучшим кандидатом для президента, – уверена Юлия. –  Он же сделал довольно-таки много для нашей страны, мы можем это видеть на примере армии, что он ее поднял, грубо говоря, в период 90-х годов… Экономика, наши политические отношения со странами зарубежья…

    – Вся страна привыкла к нему и уже знает, к чему сам Владимир Владимирович стремится, – выражает свое мнение Галия. – Он ставит все задачи, и все задачи, которые он ставит, осуществляются.

    Побеседовать с корреспондентом ФАН-ТВ останавливается еще одна Юлия:

    – Сейчас очень напряженная ситуация в мире, и военная, и всякая. Я считаю, что он соблюдает нейтралитет по этому поводу.

    – То есть, это то, что нам нужно?

    – По внешней политике – да.

    Михаил тоже делится своими соображениями по поводу кандидатуры Путина на следующих выборах, после которых должен определиться президент России:

    –Я не вижу альтернатив. Все, что выдвигается, – оно не альтернатива однозначно. Поэтому то, что есть сейчас, – оно представляет некую определенную стабильность, которая не дает нам опускаться ниже, ведет нас к какому-то прогрессу.

    – Мне даже лучше, если он пойдет на четвертый, а не кто-то новый, потому что, как говорится, новая метла метет по-своему! А здесь уже устоявшееся. Он пойдет дальше нарабатывать то, что он уже сделал, – говорит Юлия. – А если кто-то новый придет, уже опят начнут перестройки, переделки: то не так, это не так…

    – Население страны вообще не должно особо переживать на этот счет: второй срок у президента, императора, царя или первый… Главное, чтобы все внутри страны было нормально сложено. И тогда совершенно не важно, кто там правит, – делится своими соображениями Максим.

    Москвичи: Пусть Путин и дальше будет президентом, стабильность ведет Россию к прогрессу. ФАН-ТВ

    – Есть ощущение стабильности. Хоть и кризис, но ощущение некой стабильности – это очень ценно, – рассуждает Александр. – Это не только опыт 90-х, у нас опыт очень большой, начиная, наверное, с 1917 года и раньше. Хорошо, конечно, когда перемены, но резкие перемены – это всегда плачевно, особенно в нашей стране.

    Еще один Александр поделился с ФАН-ТВ своими мыслями:

    – По внешним причинам – все-таки то, что Россия встала с колен, – я считаю, за это Путина нужно благодарить. Во внутренней политике ему нужно какого-нибудь премьера, который бы здорово разбирался в экономике. Слышали, что Явлинский говорил? «Надо Крым отдать, провести какую-то конференцию»… Что это, мешок картошки, что ли? Сегодня проведем такую конференцию… Я считаю, что вот эти двойные стандарты Запада – это никакая не конспирологическая теория, они действительно имеют место. Я считаю, что за оставшийся срок, а он будет последний у Путина, надо, конечно, эту ситуацию выправлять!

    Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.

    Автор: Анастасия Алексеева; Александр Фокин
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