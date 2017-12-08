В сирийский Тартус смогут заходить атомные подлодки ВМФ РФ

Москва, 8 декабря. Правительство России одобрило соглашение с Сирией о расширении пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ.

Документ уже подписан премьер-министром России Дмитрием Медведевым и в скором времени должен быть ратифицирован Госдумой. Отмечается, что сейчас в Тартусе ведутся серьезные работы, которые позволят кораблям не только заходить в базу для пополнения припасов, но и проходить ремонт и оставаться в порту на длительный срок.

Соглашение с Сирийской арабской республикой, подписанное в Дамаске, позволяет российской стороне расширить пункт в Тартусе, корабли ВМФ РФ могут заходить в территориальное море, внутренние воды и порты САР. Одновременно в Тартусе могут находиться до 11 кораблей, включая оборудованные ядерной энергетической установкой. В боевом строю ВМФ РФ ядерными установками по большей части оснащены подводные лодки.