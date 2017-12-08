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В сирийский Тартус смогут заходить атомные подлодки ВМФ РФ
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    В сирийский Тартус смогут заходить атомные подлодки ВМФ РФ

    10:20  8 Декабря 2017  /обновлено: 10:20  08 Декабря 2017
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    В сирийский Тартус смогут заходить атомные подлодки ВМФ РФ

    Москва, 8 декабря. Правительство России одобрило соглашение с Сирией о расширении пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ.

    Документ уже подписан премьер-министром России Дмитрием Медведевым и в скором времени должен быть ратифицирован Госдумой. Отмечается, что сейчас в Тартусе ведутся серьезные работы, которые позволят кораблям не только заходить в базу для пополнения припасов, но и проходить ремонт и оставаться в порту на длительный срок.

    Соглашение с Сирийской арабской республикой, подписанное в Дамаске, позволяет российской стороне расширить пункт в Тартусе, корабли ВМФ РФ могут заходить в территориальное море, внутренние воды и порты САР. Одновременно в Тартусе могут находиться до 11 кораблей, включая оборудованные ядерной энергетической установкой. В боевом строю ВМФ РФ ядерными установками по большей части оснащены подводные лодки.

    В сирийский Тартус смогут заходить атомные подлодки ВМФ РФ

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #вмф рф #тартус #подлодка
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