Москва, 7 декабря. В тетради, в которой семья полковника МВД Дмитрия Захарченко вела бухгалтерию, рядом с суммой в размере 600 тысяч рублей стоит надпись «мелочь», заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Бастрыкин рассказал о деталях, которые были выявлены при изучении тетради, в которой мать Захарченко вела подсчеты сумм, поступающих в семью.

«Если внимательно посмотреть на эту тетрадь, можно увидеть, как относились к таким суммам члены семьи обвиняемого, — цитирует Бастрыкина «Российская газета». — Например, рядом с суммой 600 тысяч евро написано: «мелочь».

Тетрадь ранее была изъята в качестве вещественного доказательства и приобщена к уголовному делу против Захарченко. Эксперты установили, что записи, сделанные в ней, принадлежат матери полковника МВД.