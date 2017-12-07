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СК РФ об особенностях бухгалерии Захарченко:  600 тысяч рублей — мелочь
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    СК РФ об особенностях бухгалерии Захарченко:  600 тысяч рублей — мелочь

    18:20  7 Декабря 2017  /обновлено: 18:20  07 Декабря 2017
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    СК РФ об особенностях бухгалерии Захарченко:  600 тысяч рублей — мелочь

    Москва, 7 декабря. В тетради, в которой семья полковника МВД Дмитрия Захарченко вела бухгалтерию, рядом с суммой в размере 600 тысяч рублей стоит надпись «мелочь», заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

    Бастрыкин рассказал о деталях, которые были выявлены при изучении тетради, в которой мать Захарченко вела подсчеты сумм, поступающих в семью. 

    «Если внимательно посмотреть на эту тетрадь, можно увидеть, как относились к таким суммам члены семьи обвиняемого,  — цитирует Бастрыкина «Российская газета».  — Например, рядом с суммой 600 тысяч евро написано: «мелочь».

    СК РФ об особенностях бухгалерии Захарченко:  600 тысяч рублей — мелочь

    Тетрадь ранее была изъята в качестве вещественного доказательства и приобщена к уголовному делу против Захарченко. Эксперты установили, что записи, сделанные в ней, принадлежат матери полковника МВД.

    «Я не берусь давать нравственную оценку этим людям, — констатировал председатель СК РФ, — но, думаю, цифры и их описание говорят сами за себя».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #захарченко #тетраль #600 000 евро #мелочь
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