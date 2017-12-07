Я вас не слышу: Лавров отреагировал на вопрос журналистки из США о столице Израиля

Вена, 7 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос американской журналистки о признании США израильской столицей Иерусалима.

Представительница пула Госдепа обратилась в российскому министру перед началом его переговоров госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

«Погромче», — отреагировал Лавров. «Я вас не слышу», — добавил он, улыбнувшись, когда журналистка повторила свой вопрос.

Напомним, 6 декабря американский лидер Дональд Трамп заявил, что США в одностороннем порядке признают Иерусалим столицей Израиля.