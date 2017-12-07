Опыт применения войск РФ в Сирии изучается в академии Генштаба

Москва, 7 декабря. Опыт быстрого развертывания и применения группировки российских войск в Сирии внедрен в образовательный процесс Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России. Об этом заявил начальник академии Владимир Зарудницкий.

«Опыт применения российской группировки Воздушно-космических сил в Сирии уже внедрен в образовательный процесс академии. Наиболее значимыми направлениями подготовки слушателей являются: создание группировки войск на удаленных театрах военных действий в короткие срок», — сказал Зарудницкий.

Кроме того, в академии изучаются вопросы планирования переброски войск на большие расстояния, а также их всестороннее обеспечение и управление в ходе боевых действий. Он также добавил, что особое значение получило исследование новых форм применения гуманитарных и миротворческих операций, а также действия сил и средств по примирению враждующих сторон.