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Опыт применения войск РФ в Сирии изучается в академии Генштаба
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    Опыт применения войск РФ в Сирии изучается в академии Генштаба

    18:26  7 Декабря 2017  /обновлено: 18:28  07 Декабря 2017
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    Опыт применения войск РФ в Сирии изучается в академии Генштаба

    Москва, 7 декабря. Опыт быстрого развертывания и применения группировки российских войск в Сирии внедрен в образовательный процесс Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России. Об этом заявил начальник академии Владимир Зарудницкий.

    «Опыт применения российской группировки Воздушно-космических сил в Сирии уже внедрен в образовательный процесс академии. Наиболее значимыми направлениями подготовки слушателей являются: создание группировки войск на удаленных театрах военных действий в короткие срок», — сказал Зарудницкий.

    Кроме того, в академии изучаются вопросы планирования переброски войск на большие расстояния, а также их всестороннее обеспечение и управление в ходе боевых действий. Он также добавил, что особое значение получило исследование новых форм применения гуманитарных и миротворческих операций, а также действия сил и средств по примирению враждующих сторон.

    Автор: Алексей Громов
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