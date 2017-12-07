Главные новости 7 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 7 декабря.

Южная Корея, которая примет зимние Олимпийские игры-2018, «в шоке от решения МОК по российским спортсменам». Об этом передает телеканал CNN. Сеул «в шоке от решения» по сборной России: МОК зашел слишком далеко

Российское министерство обороны ответило на заявление Пентагона о непобежденной террористической группировке «Исламское государство»1 (запрещено в РФ). Сирия сегодня: Минобороны РФ ответило Пентагону, названа численность военных США в САР.

Российская скорая помощь приехала на вызов к пациенту в Стокгольме, рассказали в социальных сетях очевидцы. Приехавшая на вызов в Стокгольме российская скорая удивила Сеть.

Соединенные Штаты планируют увеличить вещание СМИ, работающих за рубежом, в том числе в России, Казахстане, Узбекистане и других странах постсоветского пространства. США расширят вещание «Голоса Америки» и «Радио Свобода» в России и на Украине.

Бывший офицер вооруженных сил Украины Юрий Батурин рассказал о крушении рейса MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. «Стыдно, больно, тяжело»: экс-майор ВСУ раскрыл новые подробности уничтожения MH17.

Жители России в социальных сетях ответили главе МОК Томасу Баху, прокомментировавшему возможный бойкот Олимпиады-2018 со стороны российских спортсменов. Россияне ответили главе МОК, который не понимает желания спортсменов бойкотировать ОИ.

Выяснилось, что якобы предсказанный майя конец света в декабре 2012 года был не так истолкован — переводчики ошиблись с датой ровно на пять лет. Не так поняли: как оказалось, майя предсказали конец света в декабре 2017 года.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в течение двух недель внесет в Раду законопроект о Высшем антикоррупционном суде, если до начала следующей недели этого не сделают сами парламентарии. Украинцы ответили на ультиматум Порошенко об антикоррупционном суде: «Пригорать начало?»

1 Организация запрещена на территории РФ.