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Стали известны самые популярные марки китайских автомобилей в России
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    Стали известны самые популярные марки китайских автомобилей в России

    18:50  7 Декабря 2017  /обновлено: 18:50  07 Декабря 2017
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    Эксперты назвали самые популярные китайские автомобили в России

    Москва, 7 декабря. Эксперты агентства «Автостат» выяснили, сколько китайских машин купили россияне в течение первых десяти месяцев 2017 года.

    Оказалось, с января по октябрь текущего года было продано 24 тыс. 731 китайских машин. Уточнили специалисты и самую популярную марку: пальма первенства досталась Lifan. За указанный период дилеры реализовали 13 тыс. 94 этих машин. При этом статистика продаж проиграла прошлогодней 5,4%.

    Второе место по популярности занял автомобиль Chery. Компания реализовала в РФ 4 тыс. 692 машины, а рост продаж по сравнению с 2016 годом составил 12,7%.

    Эксперты назвали самые популярные китайские автомобили в России

    Третья строчка досталась компании Geely 1872 автомобилей, то есть на 53,4% меньше, чем в прошлом году.

    Эксперты назвали самые популярные китайские автомобили в России

    В исследовании агентства также отмечается, продажи автомобилей из Поднебесной в октябре увеличились на 20%. Таким образом, они растут уже на протяжении шести месяцев подряд.

    Аналитики «Автостата» считают, что при сохранении существующих темпов роста китайские автопроизводители смогут преодолеть отрицательную динамику в целом по году, считают специалисты, пишет телеканал 360.

    Автор: Алексей Громов
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