Стали известны самые популярные марки китайских автомобилей в России

Москва, 7 декабря. Эксперты агентства «Автостат» выяснили, сколько китайских машин купили россияне в течение первых десяти месяцев 2017 года.

Оказалось, с января по октябрь текущего года было продано 24 тыс. 731 китайских машин. Уточнили специалисты и самую популярную марку: пальма первенства досталась Lifan. За указанный период дилеры реализовали 13 тыс. 94 этих машин. При этом статистика продаж проиграла прошлогодней 5,4%.

Второе место по популярности занял автомобиль Chery. Компания реализовала в РФ 4 тыс. 692 машины, а рост продаж по сравнению с 2016 годом составил 12,7%.

Третья строчка досталась компании Geely 1872 автомобилей, то есть на 53,4% меньше, чем в прошлом году.

В исследовании агентства также отмечается, продажи автомобилей из Поднебесной в октябре увеличились на 20%. Таким образом, они растут уже на протяжении шести месяцев подряд.

Аналитики «Автостата» считают, что при сохранении существующих темпов роста китайские автопроизводители смогут преодолеть отрицательную динамику в целом по году, считают специалисты, пишет телеканал 360.