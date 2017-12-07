Экс-жене Джигарханяна предъявили обвинения в нарушении тайны личной жизни

Москва, 7 декабря. Следователи предъявили Виталине Цымбалюк-Романовской — бывшей жене известного российского режиссера и актера Армена Джигарханяна – обвинения в нарушении тайны личной жизни. Об этом в четверг журналистам заявил адвокат актера Евгений Парфенов.

Речь идет о преступлении, ответственность за которое предусмотрена статьей 137 УК России (нарушение неприкосновенности частной жизни).

«Установлено, что она собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без его согласия», — цитирует слова юриста РИА Новости.

Согласно предварительным данным, фигурантка сейчас находится на французской территории. Как сообщало издание «Утро.ру», Виталине Цымбалюк-Романовской якобы предложили работу во Франции и Германии.

Напомним, в октябре 2017 года режиссер Армен Джигарханян заявил о том, что жена «причинила ему много боли». После этого их брак был расторгнут.