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Экс-жене Джигарханяна предъявили обвинения в нарушении тайны личной жизни
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    Экс-жене Джигарханяна предъявили обвинения в нарушении тайны личной жизни

    17:59  7 Декабря 2017  /обновлено: 18:00  07 Декабря 2017
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    Экс-жене Джигарханяна предъявили обвинения в нарушении тайны личной жизни

    Москва, 7 декабря. Следователи предъявили Виталине Цымбалюк-Романовской — бывшей жене известного российского режиссера и актера Армена Джигарханяна – обвинения в нарушении тайны личной жизни. Об этом в четверг журналистам заявил адвокат актера Евгений Парфенов.

    Речь идет о преступлении, ответственность за которое предусмотрена статьей 137 УК России (нарушение неприкосновенности частной жизни).

    «Установлено, что она собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без его согласия», — цитирует слова юриста РИА Новости.

    Согласно предварительным данным, фигурантка сейчас находится на французской территории. Как сообщало издание «Утро.ру», Виталине Цымбалюк-Романовской якобы предложили работу во Франции и Германии.

    Напомним, в октябре 2017 года режиссер Армен Джигарханян заявил о том, что жена «причинила ему много боли». После этого их брак был расторгнут.

    Автор: Алексей Громов
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    #джигарханян
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