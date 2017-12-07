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Украина
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Украина
Кличко просят покончить с «русскими праздниками»
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    Кличко просят покончить с «русскими праздниками»

    18:18  7 Декабря 2017  /обновлено: 18:18  07 Декабря 2017
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    Кличко просят покончить с «русскими праздниками»

    Киев, 7 декабря. Мэр украинской столицы Виталий Кличко должен позаботиться о том, чтобы новогодние праздники в Киеве проводились на украинском языке. Такое мнение высказала писательница Лариса Ницой, пожаловавшись на «русские праздники» и русскоговорящих аниматоров. 

    Писатель и украинский общественный деятель Лариса Ницой считает абсурдной ситуацию, когда в столице Украины во время народных гуляний говорят по-русски. 

    «Праздники проходят по-русски, куда ни пойдешь – аниматоры говорят по-русски. Представьте: вы приехали в Италию, а там Санта Клаусы разговаривают по-немецки. Или в Португалии праздник проводится по-испански. Это абсурд», — сказала она в интервью «Обозревателю». 

    По мнению Ницой, решить эту проблему должен мэр Киева Виталий Кличко, сославшись на принятое ранее постановление городского совета об использовании государственного языка в сфере услуг. Писательница подчеркнула, что решение киевских властей нужно донести до каждого.

    Кличко просят покончить с «русскими праздниками»

    В противном случае, «аниматоры на площадях, в парках, в детсадах, в школах будут нашим детям на иностранном языке рассказывать про Деда Мороза». Ницой считает, что русскоязычному населению страны никто не мешает общаться на родном языке, но в публичном пространстве должен использоваться только государственный. 

    «В публичном пространстве аниматоры, ведущие и Николаи должны говорить по-украински», — резюмировала она.

    Кличко просят покончить с «русскими праздниками»

    Автор: Ирина Селезнева
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    #киев #украина #новый год #украинский язык
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