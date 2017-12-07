Кличко просят покончить с «русскими праздниками»

Киев, 7 декабря. Мэр украинской столицы Виталий Кличко должен позаботиться о том, чтобы новогодние праздники в Киеве проводились на украинском языке. Такое мнение высказала писательница Лариса Ницой, пожаловавшись на «русские праздники» и русскоговорящих аниматоров.

Писатель и украинский общественный деятель Лариса Ницой считает абсурдной ситуацию, когда в столице Украины во время народных гуляний говорят по-русски.

«Праздники проходят по-русски, куда ни пойдешь – аниматоры говорят по-русски. Представьте: вы приехали в Италию, а там Санта Клаусы разговаривают по-немецки. Или в Португалии праздник проводится по-испански. Это абсурд», — сказала она в интервью «Обозревателю».

По мнению Ницой, решить эту проблему должен мэр Киева Виталий Кличко, сославшись на принятое ранее постановление городского совета об использовании государственного языка в сфере услуг. Писательница подчеркнула, что решение киевских властей нужно донести до каждого.

В противном случае, «аниматоры на площадях, в парках, в детсадах, в школах будут нашим детям на иностранном языке рассказывать про Деда Мороза». Ницой считает, что русскоязычному населению страны никто не мешает общаться на родном языке, но в публичном пространстве должен использоваться только государственный.