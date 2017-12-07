Видеодайджест новостей, вечер 7 декабря 2017 года

В документе, с которым ознакомились в редакции Федерального агентства новостей , в частности, говорится, что американцы хотят пропагандировать религиозную свободу и защищать такие запрещенные организации, как Свидетели Иеговы.

Источник в сирийской армии предоставил Федеральному агентству новостей эксклюзивное видео, запечатлевшее позиции САА. По имеющейся информации, правительственные войска на данный момент пытаются отбить у боевиков последние позиции экстремистов в Западной Гуте Дамаска.

Медведев призвал правительство работать максимально слаженно

Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ призвал правительство максимально слаженно, внимательно и напряженно работать во время проведения предвыборной кампании.

«Хотел бы настроить всех членов правительства на то, что сейчас требуется максимально внимательная, слаженная, четкая работа», — заявил Медведев на заседании правительства в четверг.

Премьер также подчеркнул, что предвыборный период является очень ответственным, и напомнил, что накануне о своем намерении баллотироваться в президенты объявил действующий глава государства Владимир Путин.