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Украина
На Украине предложили снести памятники российским «пропагандистам» Суворову и Екатерине II
Весь мир
Видеодайджест новостей, вечер 7 декабря 2017 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 7 декабря 2017 года

    США планируют расширить вещание «Голоса Америки» и «Радио Свобода» в России и на Украине. Сирийская армия продолжает наступление на позиции боевиков. Медведев призвал правительство работать максимально слаженно.
    18:04 7 Декабря 2017
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    США планируют расширить вещание «Голоса Америки» и «Радио Свобода» в России и на Украине

    Видеодайджест новостей, вечер 7 декабря 2017 года

    Соединенные Штаты планируют увеличить вещание СМИ, работающих за рубежом, в том числе в России, на Украине, в Казахстане, Узбекистане и других странах постсоветского пространства. Предполагается, что США расширят вещание «Голоса Америки» и «Радио Свобода», в частности, в России и на Украине.
    В документе, с которым ознакомились в редакции Федерального агентства новостей, в частности, говорится, что американцы хотят пропагандировать религиозную свободу и защищать такие запрещенные организации, как Свидетели Иеговы.
     

    Сирийская армия продолжает наступление на позиции боевиков

    Видеодайджест новостей, вечер 7 декабря 2017 года

    Сирийская арабская армия продолжает наступление на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на северо-востоке района Бейт-Джинн. Он расположен в Западной Гуте Дамаска.
    Источник в сирийской армии предоставил Федеральному агентству новостей эксклюзивное видео, запечатлевшее позиции САА. По имеющейся информации, правительственные войска на данный момент пытаются отбить у боевиков последние позиции экстремистов в Западной Гуте Дамаска.
     

    Медведев призвал правительство работать максимально слаженно

    Видеодайджест новостей, вечер 7 декабря 2017 года

    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал правительство максимально слаженно, внимательно и напряженно работать во время проведения предвыборной кампании.
    «Хотел бы настроить всех членов правительства на то, что сейчас требуется максимально внимательная, слаженная, четкая работа», — заявил Медведев на заседании правительства в четверг.
    Премьер также подчеркнул, что предвыборный период является очень ответственным, и напомнил, что накануне о своем намерении баллотироваться в президенты объявил действующий глава государства Владимир Путин.
     

    Украинский политолог заявил, что его страна не переживет третьего Майдана

    Видеодайджест новостей, вечер 7 декабря 2017 года

    Украинский политолог Максим Яли заявил, что его страна не переживет третьего Майдана. Ситуация вокруг фигуры политика резко обострилась во вторник: Генпрокуратура Украины совместно с СБУ попыталась задержать Саакашвили в его собственной квартире, но последний оказал сопротивление.
    После стычек со сторонниками бывшего губернатора Одессы его погрузили в спецавтомобиль, но протестующим удалось отбить своего лидера.
    «Третьего Майдана Украина, как государство, не переживет. Поэтому я в принципе выступаю против еще одного Майдана», — сказал Яли.
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