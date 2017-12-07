Видеодайджест новостей, вечер 7 декабря 2017 года

США планируют расширить вещание «Голоса Америки» и «Радио Свобода» в России и на Украине
Соединенные Штаты планируют
увеличить вещание СМИ, работающих за рубежом, в том числе в России, на Украине, в Казахстане, Узбекистане и других странах постсоветского пространства. Предполагается, что США расширят вещание «Голоса Америки» и «Радио Свобода», в частности, в России и на Украине.
В документе, с которым ознакомились в редакции Федерального агентства новостей, в частности, говорится, что американцы хотят пропагандировать религиозную свободу и защищать такие запрещенные организации, как Свидетели Иеговы.
Сирийская армия продолжает наступление на позиции боевиков
Сирийская арабская армия продолжает наступление
на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на северо-востоке района Бейт-Джинн. Он расположен в Западной Гуте Дамаска.
Источник в сирийской армии предоставил Федеральному агентству новостей эксклюзивное видео, запечатлевшее позиции САА. По имеющейся информации, правительственные войска на данный момент пытаются отбить у боевиков последние позиции экстремистов в Западной Гуте Дамаска.
Медведев призвал правительство работать максимально слаженно
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал
правительство максимально слаженно, внимательно и напряженно работать во время проведения предвыборной кампании.
«Хотел бы настроить всех членов правительства на то, что сейчас требуется максимально внимательная, слаженная, четкая работа», — заявил Медведев на заседании правительства в четверг.
Премьер также подчеркнул, что предвыборный период является очень ответственным, и напомнил, что накануне о своем намерении баллотироваться в президенты объявил действующий глава государства Владимир Путин.
Украинский политолог заявил, что его страна не переживет третьего Майдана
Украинский политолог Максим Яли заявил
, что его страна не переживет третьего Майдана. Ситуация вокруг фигуры политика резко обострилась во вторник: Генпрокуратура Украины совместно с СБУ попыталась задержать Саакашвили
в его собственной квартире, но последний оказал сопротивление.
После стычек со сторонниками бывшего губернатора Одессы его погрузили в спецавтомобиль, но протестующим удалось отбить своего лидера.
«Третьего Майдана Украина, как государство, не переживет. Поэтому я в принципе выступаю против еще одного Майдана», — сказал Яли.