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Украина
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Политика
Кишка тонка: эксперт объяснил возможный отказ США от Олимпиады страхом перед войной с КНДР
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    Кишка тонка: эксперт объяснил возможный отказ США от Олимпиады страхом перед войной с КНДР

    18:17  7 Декабря 2017  /обновлено: 18:17  07 Декабря 2017
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    Эксперт объяснил, с какой целью США размышляют над вопросом участия в Олимпиаде

    Возможный отказ сборной Соединенных Штатов от участия в Олимпийских играх в Южной Кореи — это информационный вброс, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. По его словам, американцы намеренно затеяли обсуждение Олимпиады.

    В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали заявление постпреда США при ООН Никки Хейли, которая сообщила, что она полностью не уверена в том, что олимпийская сборная США должна выступать на Олимпиаде в Пхенчхане.

    «Это открытый вопрос, я ничего не слышала об этом. Я думаю, что все будет зависеть от того, что будет происходить в стране (КНДР). Мы должны внимательно следить за этим. А ситуация в КНДР меняется с каждым днем», — цитирует телеведущий Артем Шейнин слова постоянного представителя США при ООН.    

    Шейнин подчеркнул, что за один день США взбаламутили полмира, поскольку Северная Корея заявила, что война с Америкой — это вопрос времени, а президент Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля: «Взбаламучен Ближний Восток и Дальний Восток. Это почти полмира. Если сейчас все начнут обсуждать, поедут США на Олимпиаду или не поедут, планируют или нет…»

    Телеведущая Екатерина Стриженова предположила, что «таким образом США хотят повлиять на решение России».

    Возможный отказ сборной Соединенных Штатов от участия в Олимпийских играх в Южной Кореи — это информационный вброс

    Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин тоже решил высказать свое мнение. Он считает, что обсуждение вопроса участия в Олимпиаде — это повод отвести внимание мира от конфликта с Северной Кореей.

    «Они боятся войны с КНДР. Это просто информационные вбросы, потому что Хейли не связана с этими решениями. Это хаотизация мира, для того, чтобы капиталы всего мира в панике бежали в единственную якобы тихую гавань», — говорит Делягин.

    Шейнин напомнил, что в предыдущие несколько месяцев все только и обсуждали, ударят ли США по Северной Корее или не ударят.

    «Кишка тонка», — продолжил Делягин.

    Автор: Алиса Яковлева
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