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Сирия восстанавливает погранпереход на границе с Ливаном
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    Сирия восстанавливает погранпереход на границе с Ливаном

    18:07  7 Декабря 2017  /обновлено: 18:07  07 Декабря 2017
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    Сирия восстанавливает погранпереход на границе с Ливаном

    Хомс, 7 декабря. Пограничный переход Госей на юго-востоке Хомса будет восстановлен до конца года, заявил глава провинции Талал аль-Барази.

    Губернатор провинции Хомс Талал аль-Барази сообщил арабским СМИ, что сирийская и ливанская стороны сделали все возможное для того, чтобы восстановить работу контрольно-пропускного пункта Госей в течение ближайших двух недель.

    Данный пограничный переход, отметил чиновник, был полностью разрушен боевиками террористических группировок, хозяйничавших в этом районе около четырех лет. Отмечается, что переход расположен на юго-востоке провинции Хомс около приграничного города Аль-Кусайр.

    Сирия восстанавливает погранпереход на границе с Ливаном

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #граница #хомс #ливан #госей
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