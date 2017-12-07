Сирия восстанавливает погранпереход на границе с Ливаном

Хомс, 7 декабря. Пограничный переход Госей на юго-востоке Хомса будет восстановлен до конца года, заявил глава провинции Талал аль-Барази.

Губернатор провинции Хомс Талал аль-Барази сообщил арабским СМИ, что сирийская и ливанская стороны сделали все возможное для того, чтобы восстановить работу контрольно-пропускного пункта Госей в течение ближайших двух недель.

Данный пограничный переход, отметил чиновник, был полностью разрушен боевиками террористических группировок, хозяйничавших в этом районе около четырех лет. Отмечается, что переход расположен на юго-востоке провинции Хомс около приграничного города Аль-Кусайр.