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Алексей Леонков о разгроме боевиков ИГ в Сирии: «Команды «отбой» не было»
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    Алексей Леонков о разгроме боевиков ИГ в Сирии: «Команды «отбой» не было»

    17:54  7 Декабря 2017  /обновлено: 17:54  07 Декабря 2017
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    Алексей Леонков о разгроме боевиков ИГ в Сирии: «Команды «отбой» не было»

    6 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему Владимиру Путину о том, что все бандформирования «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) на территории Сирии уничтожены. Чуть позже начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о полном освобождении Сирии от боевиков ИГ1.

    Таким образом, первые в истории современной России боевые действия, которые наша страна вела за пределами бывшего СССР, можно считать законченными… Или нет?

    За ответом на этот и другие вопросы Федеральное агентство новостей обратилось к Алексею Леонкову, военному эксперту и постоянному автору журнала «Арсенал Отечества».

    Зоны напряженности

    — Алексей Петрович, «Исламское государство» в Сирии, по сообщениям представителей нашего МО, разгромлено. Закономерно возникает вопрос: что дальше? Понятно, что над авиабазой «Хмеймим» и 720-м пунктом материально-технического обеспечения нашего ВМФ в Тартусе по-прежнему будут развеваться российские флаги. Понятно, что институт российских военных советников также продолжит в Сирии свою деятельность. Но ВКС, наши подразделения военной полиции и иные составляющие группировки ВС РФ на территории Сирии — что будет с ними? Фигурально выражаясь, вчера скомандовали «отбой»?

    — Ни в коем случае. Да, бандформирования ИГ в Сирии разгромлены. Но ведь еще остались отряды группировки «Джабхат Фатх аш-Шам», бывшей «Джабхат ан-Нусры» (террористическая организация, запрещенная в РФ), частично находящиеся внутри зон деэскалации. Есть расположенная в 23 км юго-западнее приграничного населенного пункта Эт-Танф в провинции Хомс военная база т.н. «международной коалиции». Военная база, территория рядом с которой используется исламистами, для которых расположенный неподалеку лагерь беженцев Эр-Рукбан служит настоящим «живым щитом». Имеется контролируемая турецкими военными зона деконфликтации Эль-Баб. Существование на территории Все это — причины сохранения в Сирии известной напряженности. Ну, а раз так, то работа для наших ВКС и военной полиции в Сирии еще найдется.

    Алексей Леонков о разгроме боевиков ИГ в Сирии: «Команды «отбой» не было»

    — Иными словами, уничтожение бандформирований ИГ в Сирии не является финальной точкой для наших силовиков?

    — Нет, не является. Скорее, это многоточие.

    — То есть, война в Сирии не закончена?

    — Закончена активная фаза боевых действий против ИГ. В связи с этим интенсивность использования в Сирии сил и средств наших ВКС, по-видимому, снизится. Авиагруппировка «Хмеймима» превратится в своеобразную «пожарную команду», призванную оперативно реагировать на нештатные ситуации в зонах деэскалации… Ну, а в целом, пусть и не с прежним размахом, но боевые действия против исламистов в Сирии еще, конечно, будут продолжаться. Например, в том же Идлибе.

    Жест доброй воли

    — Не так давно начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов объявил, что Министерство обороны России готово вести диалог с американскими коллегами об оказании им помощи в уничтожении боевиков в западных районах Ирака. Допускаете ли вы, что российские ВКС действительно начнут наносить бомбо-штурмовые удары по объектам боевиков в западном Ираке?

    Алексей Леонков о разгроме боевиков ИГ в Сирии: «Команды «отбой» не было»

    — Следует понимать, что территория Ирака находится под контролем Соединенных Штатов, которые, мягко говоря, не жалуют в последнее время Россию. Допускаю, что наши ВКС были бы как раз не прочь отработать по целям в западном Ираке.

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    Ведь не исключена вероятность того, что развернутые на его территории лагеря исламистов станут постоянным фактором угрозы для соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии. Но я очень сомневаюсь, что Соединенные Штаты пойдут навстречу нашему желанию этот фактор угрозы устранить.

    — Исходя из этого, слова Герасимова выглядят чуть ли не как «троллинг» наших заокеанских «партнеров».

    — Я бы использовал иной термин — «жест доброй воли».

    На очереди Синай?

    — В конце ноября глава правительства Дмитрий Медведев поручил МО России при участии МИДа провести переговоры с правительством Египта и подписать соглашение о «порядке использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры России и Египта». Текст соглашения, предварительно одобренного правительствами двух стран, был опубликован 30 ноября на официальном интернет-портале правовой информации. В свете этого возникает вопрос: насколько вероятно задействование ВКС РФ в уничтожении исламистов на Синайском полуострове?

    Алексей Леонков о разгроме боевиков ИГ в Сирии: «Команды «отбой» не было»

    — Исходя из достаточно неблагоприятной для египетской армии ситуации, которая складывается на Синайском полуострове, вспомнив о недавнем визите Сергея Шойгу в Каир, добавив к этому сообщение о разгроме ИГ в Сирии, логически влекущее собой снижение интенсивности использования нашей группировки ВКС, оперирующей с «Хмеймима»… Вспомнив, наконец, что именно действующие на Синае игиловцы ответственны как за трагедию авиалайнера «Когалымавиа», так и за теракт 29 ноября сего года в мечети Аль-Равда…

    — Вывод напрашивается сам собой...

    — Я бы сказал, что оцениваю вероятность появления российских боевых самолетов над египетским полуостровом как достаточно высокую. Тем более что в данном случае вполне можно будет задействовать ту модель проведения контртеррористических операций, которую мы уже хорошо обкатали в Сирии. Местные сухопутные войска взяли бы на себя наземные действия, а ВКС обеспечивали бы разведку, включая космическую, и воздушную поддержку.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Андрей Союстов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #вкс рф #медведев #шойгу #исламское государство #египет #герасимов #вс рф #синайский полуостров
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