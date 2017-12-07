Сирия новости 7 декабря 19.30: три мирных жителя Ракки погибло при взрыве мины ИГ, SDF захватили поселение на востоке Дейр-эз-Зора

Сирия, 7 декабря. Три мирных жителя Ракки погибло при взрыве мины ИГ1, SDF захватили поселение на востоке Дейр-эз-Зора, склад боеприпасов ИГ найден в Талль-Афаре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Хаме.

«Исламское государство»1: продолжает арестовывать своих командиров в Дейр-эз-Зоре.

Курды: захватили поселение в Дейр-эз-Зоре, обезвредили 651 мину ИГ в Ракке.

Провинция Дамаск

В Харасте продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@SRNN2011). Другой местный источник в Telegram (@spmsyrian) пишет, что правительственные войска ведут артиллерийский обстрел зон дислокации оппозиционных группировок недалеко от населенного пункта Джисрин.

Жители Восточной Гуты устраивают уличные акции в поддержку населения Палестины. На стенах зданий в населенных пунктах региона появились надписи с призывом бороться за Иерусалим. Об этом сообщает местный источник в социальной сети Twitter (@SY_Photos).

Провинция Дейр-эз-Зор

В северо-восточной части провинции Дейр-эз-Зор продолжаются аресты командиров «Исламского государства». По данным FARS News, боевики ИГИЛ1 взяли под стражу нескольких высокопоставленных террористов в связи с подозрениями их связи с правительственными войсками Сирии и подготовке к побегу.

Информационное агентство DeirEzzor 24 передает на своей странице в Twitter (@DeirEzzor24), что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) захватили поселение Сведан на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Ракка

Военный источник в провинции Ракка сообщает на своей странице в Twitter (@rmco_roj), что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) обезвредили 651 взрывное устройство в районе очистной станции Аль Хиша на севере административного центра региона.

Одновременно с этим трое мирных жителей были убиты при взрыве мины «Исламского государства» в центральной части Ракки. Напомним, возвращение населения в городские кварталы осуществляется после проведения в них работ по разминированию. О происшествии на подконтрольной курдским отрядам территории сообщает Smart News Agency.

Провинция Хама

На севере Хамы отмечаются интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками. По информации военного Telegram-канала (@SRNN2011), правительственные войска ведут артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков в районе населенного пункта Буэйда. Кроме того, столкновения между незаконными вооруженными формированиями и армией САР зафиксированы в окрестностях Аль-Латамины. Об этом пишет местный источник в Telegram (@SRNN2011).

Ирак

Подконтрольное террористам «Исламского государства» информационное агентство «Аль-Амак» сообщает, что в районе поселения Аль-Ляхиб в провинции Дияла на мине радикальных исламистов подорвалась транспортная колонна «Хашд аш-Шааби». Также боевики ИГИЛ заявляют, что недалеко от Микдадии ими была организована засада на ополченцев. В результате нападения, по информации «Аль-Амак», террористы уничтожили три автомобиля «Хашд аш-Шааби».

В Талль-Афаре обнаружен склад боеприпасов «Исламского государства». По данным информационного агентства Iraqi News, в хранилище найдено более 500 ракет террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)