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Сирия новости 7 декабря 19.30: три мирных жителя Ракки погибло при взрыве мины ИГ, SDF захватили поселение на востоке Дейр-эз-Зора
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    Сирия новости 7 декабря 19.30: три мирных жителя Ракки погибло при взрыве мины ИГ, SDF захватили поселение на востоке Дейр-эз-Зора

    19:30  7 Декабря 2017
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    Сирия новости 7 декабря 19.30: три мирных жителя Ракки погибло при взрыве мины ИГ, SDF захватили поселение на востоке Дейр-эз-Зора

    Сирия, 7 декабря. Три мирных жителя Ракки погибло при взрыве мины ИГ1, SDF захватили поселение на востоке Дейр-эз-Зора, склад боеприпасов ИГ найден в Талль-Афаре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Хаме.

    «Исламское государство»1: продолжает арестовывать своих командиров в Дейр-эз-Зоре.

    Курды: захватили поселение в Дейр-эз-Зоре, обезвредили 651 мину ИГ в Ракке.

    Сирия новости 7 декабря 19.30: три мирных жителя Ракки погибло при взрыве мины ИГ, SDF захватили поселение на востоке Дейр-эз-Зора

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 7 декабря 19.30: три мирных жителя Ракки погибло при взрыве мины ИГ, SDF захватили поселение на востоке Дейр-эз-Зора

    В Харасте продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@SRNN2011). Другой местный источник в Telegram (@spmsyrian) пишет, что правительственные войска ведут артиллерийский обстрел зон дислокации оппозиционных группировок недалеко от населенного пункта Джисрин.

    Жители Восточной Гуты устраивают уличные акции в поддержку населения Палестины. На стенах зданий в населенных пунктах региона появились надписи с призывом бороться за Иерусалим. Об этом сообщает местный источник в социальной сети Twitter (@SY_Photos).

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 7 декабря 19.30: три мирных жителя Ракки погибло при взрыве мины ИГ, SDF захватили поселение на востоке Дейр-эз-Зора

    В северо-восточной части провинции Дейр-эз-Зор продолжаются аресты командиров «Исламского государства». По данным FARS News, боевики ИГИЛ1 взяли под стражу нескольких высокопоставленных террористов в связи с подозрениями их связи с правительственными войсками Сирии и подготовке к побегу.

    Информационное агентство DeirEzzor 24 передает на своей странице в Twitter (@DeirEzzor24), что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) захватили поселение Сведан на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 7 декабря 19.30: три мирных жителя Ракки погибло при взрыве мины ИГ, SDF захватили поселение на востоке Дейр-эз-Зора

    Военный источник в провинции Ракка сообщает на своей странице в Twitter (@rmco_roj), что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) обезвредили 651 взрывное устройство в районе очистной станции Аль Хиша на севере административного центра региона.

    Одновременно с этим трое мирных жителей были убиты при взрыве мины «Исламского государства» в центральной части Ракки. Напомним, возвращение населения в городские кварталы осуществляется после проведения в них работ по разминированию. О происшествии на подконтрольной курдским отрядам территории сообщает Smart News Agency.

    Провинция Хама

    Сирия новости 7 декабря 19.30: три мирных жителя Ракки погибло при взрыве мины ИГ, SDF захватили поселение на востоке Дейр-эз-Зора

    На севере Хамы отмечаются интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками. По информации военного Telegram-канала (@SRNN2011), правительственные войска ведут артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков в районе населенного пункта Буэйда. Кроме того, столкновения между незаконными вооруженными формированиями и армией САР зафиксированы в окрестностях Аль-Латамины. Об этом пишет местный источник в Telegram (@SRNN2011).

    Ирак

    Сирия новости 7 декабря 19.30: три мирных жителя Ракки погибло при взрыве мины ИГ, SDF захватили поселение на востоке Дейр-эз-Зора

    Подконтрольное террористам «Исламского государства» информационное агентство «Аль-Амак» сообщает, что в районе поселения Аль-Ляхиб в провинции Дияла на мине радикальных исламистов подорвалась транспортная колонна «Хашд аш-Шааби». Также боевики ИГИЛ заявляют, что недалеко от Микдадии ими была организована засада на ополченцев. В результате нападения, по информации «Аль-Амак», террористы уничтожили три автомобиля «Хашд аш-Шааби».  

    В Талль-Афаре обнаружен склад боеприпасов «Исламского государства». По данным информационного агентства Iraqi News, в хранилище найдено более 500 ракет террористов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #дамаск #хама #игил #исламское государство #ирак #саа #дейр-эз-зор #ракка #хараста #талль-афар
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