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Украина
«Пусть дедушка Мороз уже отдыхает»: Киев отказывается от главного символа Нового года
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    «Пусть дедушка Мороз уже отдыхает»: Киев отказывается от главного символа Нового года

    17:47  7 Декабря 2017  /обновлено: 17:47  07 Декабря 2017
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    «Пусть дедушка Мороз уже отдыхает»: Киев отказывается от главного символа Нового года

    Киев, 7 декабря. Украинская писательница и активистка Лариса Ницой заявила, что Деду Морозу пора уйти на покой с должности главного символа Нового года. По ее мнению, место Деда Мороза должен занять святой Николай, который является «более глубоким персонажем».

    «Пусть дедушка Мороз уже отдыхает. Уже пришел святой Николай – вернее, вернулся к нам… Николай более глубокий персонаж, чем Дед Мороз. Дедушка Мороз раздавал всем подарки на шару, а святой Николай - только за добро, с верой в добро», — сказала Ницой.

    Он также напомнила, что на церемонии переноса праха святого Николая из Турции в Италию присутствовали представители украинской церкви из Киева, так как украинцы «уже тысячу лет прославляют святого Николая».

    Стоит отметить, что последний Новый год жители Киева встретили без участия Деда Мороза и Снегурочки. Власти Киева решили отказаться от традиционных сказочных персонажей, поэтому киевляне получали новогодние подарки от Святого Николая.

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #украина #дед мороз #новый год #святой николай
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