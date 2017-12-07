«Пусть дедушка Мороз уже отдыхает»: Киев отказывается от главного символа Нового года

Киев, 7 декабря. Украинская писательница и активистка Лариса Ницой заявила, что Деду Морозу пора уйти на покой с должности главного символа Нового года. По ее мнению, место Деда Мороза должен занять святой Николай, который является «более глубоким персонажем».

«Пусть дедушка Мороз уже отдыхает. Уже пришел святой Николай – вернее, вернулся к нам… Николай более глубокий персонаж, чем Дед Мороз. Дедушка Мороз раздавал всем подарки на шару, а святой Николай - только за добро, с верой в добро», — сказала Ницой.

Он также напомнила, что на церемонии переноса праха святого Николая из Турции в Италию присутствовали представители украинской церкви из Киева, так как украинцы «уже тысячу лет прославляют святого Николая».

Стоит отметить, что последний Новый год жители Киева встретили без участия Деда Мороза и Снегурочки. Власти Киева решили отказаться от традиционных сказочных персонажей, поэтому киевляне получали новогодние подарки от Святого Николая.