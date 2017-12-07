Лидер боевиков ССА серьезно ранен при авиаударе ВКС РФ на севере Хамы

Хама, 7 декабря. Один из главарей «Свободной сирийской армии» получил серьезные ранения при авиаударе ВКС РФ в районе Рахаджан.

Ливанский новостной портал «Аль-Масдар» сообщил со ссылкой на военные источники в Сирии, что представитель командования группировки «Джейш аль-Наср» (входит в состав оппозиционного альянса боевиков «Свободная сирийская армия») Хассан Абу аль-Бара получил «критические ранения» при авиаударе российской авиации на северо-востоке провинции Хама.

Отмечается, что «Джейш аль-Насра» в данный момент примкнула к террористической группировке «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), которая пытается удержать свои позиции в провинции Хама.

Ранее сообщалось, что «Джейш аль-Насра» является поддерживаемой США «умеренной» группировкой, которая обладает серьезным арсеналом поставляемого Пентагоном вооружения, включая ПТРК TOW-2. В данный момент «умеренные» прозападные боевики сражаются на стороне террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.