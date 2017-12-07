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Лидер боевиков ССА серьезно ранен при авиаударе ВКС РФ на севере Хамы
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    Лидер боевиков ССА серьезно ранен при авиаударе ВКС РФ на севере Хамы

    17:42  7 Декабря 2017  /обновлено: 17:42  07 Декабря 2017
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    Лидер боевиков ССА серьезно ранен при авиаударе ВКС РФ на севере Хамы

    Хама, 7 декабря. Один из главарей «Свободной сирийской армии» получил серьезные ранения при авиаударе ВКС РФ в районе Рахаджан.

    Ливанский новостной портал «Аль-Масдар» сообщил со ссылкой на военные источники в Сирии, что представитель командования группировки «Джейш аль-Наср» (входит в состав оппозиционного альянса боевиков «Свободная сирийская армия») Хассан Абу аль-Бара получил «критические ранения» при авиаударе российской авиации на северо-востоке провинции Хама.

    Отмечается, что «Джейш аль-Насра» в данный момент примкнула к террористической группировке «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), которая пытается удержать свои позиции в провинции Хама.

    Ранее сообщалось, что «Джейш аль-Насра» является поддерживаемой США «умеренной» группировкой, которая обладает серьезным арсеналом поставляемого Пентагоном вооружения, включая ПТРК TOW-2. В данный момент «умеренные» прозападные боевики сражаются на стороне террористов.

    Лидер боевиков ССА серьезно ранен при авиаударе ВКС РФ на севере Хамы

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хама #вкс рф #сса #джейш ан-наср
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