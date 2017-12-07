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«Я люблю водку»: снявший петербургскую скорую швед оправдался перед россиянами
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    «Я люблю водку»: снявший петербургскую скорую швед оправдался перед россиянами

    17:58  7 Декабря 2017  /обновлено: 17:58  07 Декабря 2017
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    «Я люблю водку»: снявший петербургскую скорую швед оправдался перед россиянами

    Стокгольм, 7 декабря. Гражданин Швеции Монс Юнассон, опубликовавший фотографию автомобиля скорой помощи с российскими номерами на улицах Стокгольма, обратился к россиянам. В сообщении в Twitter он заявил, что не имел в виду ничего плохого, когда задал пользователям соцсетей вопрос о том, что делает в шведской столице российский автомобиль. 

    «Мне просто было очень интересно, что произошло, поскольку я никогда не видел здесь иностранную скорую. Это не пример шведской русофобии. Я люблю водку. И Альфреда Шнитке», — написал Юнассон.

    «Я люблю водку»: снявший петербургскую скорую швед оправдался перед россиянами

    Ранее появилось официальное объяснение неожиданного появления специализированного российского транспорта на улицах Стокгольма.

    Выяснилось, что гражданин России, находившейся в Швеции, получил травму. По запросу страховой сотрудники «Петербургской неотложки» вывозили мужчину из Швеции. Когда реанимационный автомобиль проезжал по Стокгольму, его остановили случайные прохожие, обратившие внимание на то, что на улице стало плохо человеку. Российские медики незамедлительно оказали ему помощь, после чего передали в руки шведских коллег.   

    Отметим, в социальных сетях присутствие российской скорой в Стокгольме вызвало бурное обсуждение. Все пытались отгадать, что же делали русские врачи в Швеции. Среди самых популярных причин называлось то, что машина принадлежит российскому консульству, а также то, что российские медики просто оказались проворнее своих шведских коллег, отмечает «Ura.ru».    

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #скорая помощь #стокгольм #реанимация
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