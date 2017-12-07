Пытавшаяся смыть младенца школьница в Троицке не планирует отказываться от сына

Троицк, 7 декабря. Пятнадцатилетняя жительница города Троицк (Челябинская область), которая пыталась смыть своего новорожденного ребенка в унитаз, пока не планирует отказываться от сына. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, девушка и ее ребенок, родившийся на 34-й неделе беременности, были доставлены в областной перинатальный центр. Молодая мама чувствует себя прекрасно. Состояние младенца не уточняется.

Ранее сообщалось о том, что 15-летняя школьница родила в туалете и попыталась смыть ребенка в унитаз по совету ее 18-летнего парня, который был отцом ребенка. В настоящее время следственные органы проводят проверку по данному факту.