Грузинское бродячее шапито бросило на Украине верблюда

Тернополь, 7 декабря. Грузинский бродячий цирк после выступления оставил в городе Хоростков Тернопольской области верблюда, сообщили представители общественной организации UAnimals.

Мэр Хоросткова Степан Гладун объяснил появление верблюда на городском стадионе. Животное, которое ассоциируется у всех с песками пустыни, стоит посреди сугробов снега.

Как оказалось, в город приезжал бродячий цирк из Грузии. Грузинское бродячее шапито решило бросить животное на Украине, передав его местному бизнесмену, который должен был помочь верблюду и ламе перезимовать.

Гладун уверяет, что животное кормят. Однако вывезти его невозможно со стадиона, так как его поверхность превратилась в снежное болото из-за оттепели. Как только условия будут более благоприятными, животное заберут.

Ситуация возмутила представителей UAnimals. Украинские журналисты связались с первым заместителем начальника Госэкоинспекции в Тернопольской области Юрием Рослым, чтобы узнать подробности проблемы. Они также напомнили ему, что бродячие цирки на Украине запрещены.

По мнению Рослого, никакой проблемы нет.