Грузинское бродячее шапито бросило на Украине верблюда
Тернополь, 7 декабря. Грузинский бродячий цирк после выступления оставил в городе Хоростков Тернопольской области верблюда, сообщили представители общественной организации UAnimals.
Мэр Хоросткова Степан Гладун объяснил появление верблюда на городском стадионе. Животное, которое ассоциируется у всех с песками пустыни, стоит посреди сугробов снега.
Как оказалось, в город приезжал бродячий цирк из Грузии. Грузинское бродячее шапито решило бросить животное на Украине, передав его местному бизнесмену, который должен был помочь верблюду и ламе перезимовать.
Гладун уверяет, что животное кормят. Однако вывезти его невозможно со стадиона, так как его поверхность превратилась в снежное болото из-за оттепели. Как только условия будут более благоприятными, животное заберут.
Ситуация возмутила представителей UAnimals. Украинские журналисты связались с первым заместителем начальника Госэкоинспекции в Тернопольской области Юрием Рослым, чтобы узнать подробности проблемы. Они также напомнили ему, что бродячие цирки на Украине запрещены.
По мнению Рослого, никакой проблемы нет.
«Там нет цирка. Есть животное, но цирка там нет», — отмахнулся он от СМИ.