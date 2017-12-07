Лавров и Тиллерсон обсудят Сирию, Украину и давление на российские СМИ в США

Вена, 7 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепа США Рекс Тиллерсон проводят встречу на полях заседания Совета глав МИД ОБСЕ в Вене.

Ожидается, что на повестку дня стороны вынесут развитие ситуации в Сирии, положение дел на Украине, а давление на российские СМИ со стороны спецслужб США.

Что касается Сирии, то в контексте объявления Генштабом ВС РФ победы над террористами в Сирии, на первый план выходит задача политического урегулирования в этой арабской республике под эгидой ООН.

По украинской тематике стороны могут обсудить инициативу формирования миссии ООН для охраны наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, сообщает ТАСС.