Лавров и Тиллерсон обсудят Сирию, Украину и давление на российские СМИ в США
Вена, 7 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепа США Рекс Тиллерсон проводят встречу на полях заседания Совета глав МИД ОБСЕ в Вене.
Ожидается, что на повестку дня стороны вынесут развитие ситуации в Сирии, положение дел на Украине, а давление на российские СМИ со стороны спецслужб США.
Что касается Сирии, то в контексте объявления Генштабом ВС РФ победы над террористами в Сирии, на первый план выходит задача политического урегулирования в этой арабской республике под эгидой ООН.
По украинской тематике стороны могут обсудить инициативу формирования миссии ООН для охраны наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, сообщает ТАСС.
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