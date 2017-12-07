Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
На Украине предложили снести памятники российским «пропагандистам» Суворову и Екатерине II
Новости Сирии
Лавров и Тиллерсон обсудят Сирию, Украину и давление на российские СМИ в США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лавров и Тиллерсон обсудят Сирию, Украину и давление на российские СМИ в США

    17:38  7 Декабря 2017  /обновлено: 17:38  07 Декабря 2017
    645

    Лавров и Тиллерсон обсудят Сирию, Украину и давление на российские СМИ в США

    Вена, 7 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепа США Рекс Тиллерсон проводят встречу на полях заседания Совета глав МИД ОБСЕ в Вене.

    Ожидается, что на повестку дня стороны вынесут развитие ситуации в Сирии, положение дел на Украине, а давление на российские СМИ со стороны спецслужб США.

    Что касается Сирии, то в контексте объявления Генштабом ВС РФ победы над террористами в Сирии, на первый план выходит  задача политического урегулирования в этой арабской республике под эгидой ООН.

    По украинской тематике стороны могут обсудить инициативу формирования миссии ООН для охраны наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, сообщает ТАСС.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #сирия #украина #лавров #тиллерсон
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть