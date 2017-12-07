Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Журналистов из делегации сербского «Партизана» избили в Киеве перед матчем с «Динамо»
Политика
Французский политолог уверен, что переизбрание Путина укрепит экономику России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Французский политолог уверен, что переизбрание Путина укрепит экономику России

    22:00  7 Декабря 2017
    247

    Французский политолог уверен, что переизбрание Путина укрепит экономику России

    Париж, 7 декабря. Развитие экономики России станет главным направлением политики президента РФ Владимира Путина, если он будет переизбран на четвертый срок, считает преподаватель Института политических исследований Парижа Александр дель Валь.

    Эксперт отметил, что первый президентский срок Путина был посвящен общему восстановлению страны, которая находилась в руках криминалитета и олигархов. Во второй срок российский лидер занялся демографическим и социальным развитием страны, а в третий — направил все силы на развитие экономики. Именно эта работа и будет продолжена, если политика переизберут на четвертый срок.

    Французский политолог уверен, что переизбрание Путина укрепит экономику России

    «В свой третий срок президент Путин занялся программой экономического развития, которую он и продолжит в свой последующий президентский мандат, если он будет переизбран», — заявил Александр дель Валь.

    Политолог подчеркнул, что в некотором роде развитию российской экономики способствовали наложенные на страну западные санкции, которые дали стимул для развития внутреннего производства, передает РИА Новости.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #экономика #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть