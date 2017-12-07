Французский политолог уверен, что переизбрание Путина укрепит экономику России

Париж, 7 декабря. Развитие экономики России станет главным направлением политики президента РФ Владимира Путина, если он будет переизбран на четвертый срок, считает преподаватель Института политических исследований Парижа Александр дель Валь.

Эксперт отметил, что первый президентский срок Путина был посвящен общему восстановлению страны, которая находилась в руках криминалитета и олигархов. Во второй срок российский лидер занялся демографическим и социальным развитием страны, а в третий — направил все силы на развитие экономики. Именно эта работа и будет продолжена, если политика переизберут на четвертый срок.

«В свой третий срок президент Путин занялся программой экономического развития, которую он и продолжит в свой последующий президентский мандат, если он будет переизбран», — заявил Александр дель Валь.

Политолог подчеркнул, что в некотором роде развитию российской экономики способствовали наложенные на страну западные санкции, которые дали стимул для развития внутреннего производства, передает РИА Новости.