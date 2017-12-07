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Украина
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Украина
Прокуратура хочет допросить Порошенко в суде по делу Януковича
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    Прокуратура хочет допросить Порошенко в суде по делу Януковича

    17:31  7 Декабря 2017  /обновлено: 17:31  07 Декабря 2017
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    Прокуратура хочет допросить Порошенко в суде по делу Януковича

    Киев, 7 декабря. Прокурор по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича Руслан Кравченко планирует допросить в суде действующего главу государства Петра Порошенко.

    «Прошу вызвать на судебное заседание Порошенко Петра Алексеевича в качестве свидетеля со стороны обвинения. Необходимость допроса свидетеля у стороны обвинения возникла во время изучения доказательств на судебном заседании, которое состоялось 6 декабря 2017 года», — отметил украинский прокурор.

    Как объяснил Кравченко, Порошенко якобы может дать показания по поводу так называемой «вооруженной агрессии» со стороны России.

    Представители прокуратуры также хотят допросить секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова, председателя Верховной рады Андрея Парубия и министра внутренних дел страны Арсена Авакова.

    Напомним, в конце октября 2017 года стало известно о том, что генеральная прокуратура Украины сняла часть обвинений с экс-президента страны Виктора Януковича по делу о событиях 2013-2014 годов.

    Автор: Алексей Громов
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    #порошенко #янукович
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