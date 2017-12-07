Прокуратура хочет допросить Порошенко в суде по делу Януковича

Киев, 7 декабря. Прокурор по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича Руслан Кравченко планирует допросить в суде действующего главу государства Петра Порошенко.

«Прошу вызвать на судебное заседание Порошенко Петра Алексеевича в качестве свидетеля со стороны обвинения. Необходимость допроса свидетеля у стороны обвинения возникла во время изучения доказательств на судебном заседании, которое состоялось 6 декабря 2017 года», — отметил украинский прокурор.

Как объяснил Кравченко, Порошенко якобы может дать показания по поводу так называемой «вооруженной агрессии» со стороны России.

Представители прокуратуры также хотят допросить секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова, председателя Верховной рады Андрея Парубия и министра внутренних дел страны Арсена Авакова.

Напомним, в конце октября 2017 года стало известно о том, что генеральная прокуратура Украины сняла часть обвинений с экс-президента страны Виктора Януковича по делу о событиях 2013-2014 годов.