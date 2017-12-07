«Хезболла» прибыла в город Баас провинции Эль-Кунейтра

Баас, 7 декабря. Подразделения ливанского движения «Хезболла» прибыли в провинцию Эль-Кунейтра для участия в наступлении на позиции боевиков.

Сирийские информационные каналы сообщили, что 400 бойцов ливанского движения сопротивления прибыли в населенный пункт Баас провинции Эль-Кунейтра. «Хезболла» намерена участвовать в наступлении на позиции ряда группировок, которые удерживают некоторые области в данном регионе.

Отмечается, что к участию «Хезболлы» в военной операции крайне негативно относится Тель-Авив, который начал внеплановые военные учения в 30 километрах от Голанских высот, захваченных Израилем, и стянул войска к данному региону. Ранее сообщалось, что армия Израиля неоднократно оказывала поддержку боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) около Голанских высот.

1 Организация запрещена на территории РФ.