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Новости Сирии
«Хезболла» прибыла в город Баас провинции Эль-Кунейтра
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    «Хезболла» прибыла в город Баас провинции Эль-Кунейтра

    17:16  7 Декабря 2017  /обновлено: 17:17  07 Декабря 2017
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    «Хезболла» прибыла в город Баас провинции Эль-Кунейтра

    Баас, 7 декабря. Подразделения ливанского движения «Хезболла» прибыли в провинцию Эль-Кунейтра для участия в наступлении на позиции боевиков.

    Сирийские информационные каналы сообщили, что 400 бойцов ливанского движения сопротивления прибыли в населенный пункт Баас провинции Эль-Кунейтра. «Хезболла» намерена участвовать в наступлении на позиции ряда группировок, которые удерживают некоторые области в данном регионе.

    Отмечается, что к участию «Хезболлы» в военной операции крайне негативно относится Тель-Авив, который начал внеплановые военные учения в 30 километрах от Голанских высот, захваченных Израилем, и стянул войска к данному региону. Ранее сообщалось, что армия Израиля неоднократно оказывала поддержку боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) около Голанских высот.

    «Хезболла» прибыла в город Баас провинции Эль-Кунейтра

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #израиль #хезболла #эль-кунейтра
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