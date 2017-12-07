Суд Германии разрешил продавать «виселицы» для Меркель

Берлин, 7 декабря. Суд немецкой федеральной земли Саксония не обнаружил состава преступления в продаже «мини-виселиц» с именами канцлера Ангелы Меркель и министра иностранных дел Зигмара Габриэля. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Отмечается, что суд пришел к выводу, что ничего противозаконного в существовании таких мини-виселиц нет, а надписи, нанесенные на них, должны восприниматься как символическое пожелание политической смерти, а не физической кончины. Другими словами, немецкий суд решил, что на угрозу убийством надписи на виселицах совсем непохожи.

Напомним, надписи на миниатюрных копиях приспособлений для казни гласят «зарезервировано для Ангелы «Мамочки» Меркель» и «зарезервировано для Зигмара «Отброса» Габриэля». Сувенирные виселицы продавались в Саксонии по 15 евро за штуку.