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Общество
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Политика
Парламент Молдавии принял закон «о запрете российской пропаганды»
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    Парламент Молдавии принял закон «о запрете российской пропаганды»

    17:16  7 Декабря 2017  /обновлено: 17:17  07 Декабря 2017
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    Парламент Молдавии принял закон «о запрете российской пропаганды»

    Кишинев, 7 декабря. Парламент Молдавии принял закон, который ограничивает трансляцию информационно-аналитических передач из России.

    Документ был утвержден сразу в двух чтениях. Закон поддержали 61 из 101 депутата от проевропейских партий. Против законопроекта выступили депутаты Партии социалистов Республики Молдова, а также представители Партии коммунистов, которые в знак протеста покинули парламент.

    «Законопроект направлен прежде всего против России, с которой у Молдавии действует Договор о дружбе и сотрудничестве», — прокомментировала действия фракции представитель Партии коммунистов Инна Шупак.

    Стоит отметить, что попытки принять подобный законопроект предпринимались в Молдавии несколько раз с 2015 года. При этом Совет Европы и ОБСЕ неодобрительно высказывались о данных инициативах. После этого Демократическая партия Молдавии несколько раз редактировала законопроект, однако уже не направляла его на согласование в ЕС.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #молдавия #телевидение #закон
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