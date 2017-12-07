Парламент Молдавии принял закон «о запрете российской пропаганды»

Кишинев, 7 декабря. Парламент Молдавии принял закон, который ограничивает трансляцию информационно-аналитических передач из России.

Документ был утвержден сразу в двух чтениях. Закон поддержали 61 из 101 депутата от проевропейских партий. Против законопроекта выступили депутаты Партии социалистов Республики Молдова, а также представители Партии коммунистов, которые в знак протеста покинули парламент.

«Законопроект направлен прежде всего против России, с которой у Молдавии действует Договор о дружбе и сотрудничестве», — прокомментировала действия фракции представитель Партии коммунистов Инна Шупак.

Стоит отметить, что попытки принять подобный законопроект предпринимались в Молдавии несколько раз с 2015 года. При этом Совет Европы и ОБСЕ неодобрительно высказывались о данных инициативах. После этого Демократическая партия Молдавии несколько раз редактировала законопроект, однако уже не направляла его на согласование в ЕС.