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Сирия: Солдаты САА в Даръа славят Асада выстрелами в воздух - видео ФАН
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    Сирия: Солдаты САА в Даръа славят Асада выстрелами в воздух - видео ФАН

    12:00  10 Декабря 2017
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    Сирия: Солдаты САА в Деръа славят Асада выстрелами в воздух - видео ФАН

    Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в расположении сирийских войск в Даръа, где застал солдат, прославляющих президента Сирии Башара Асада за разгром боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ)

    В городе Даръа, как и во всей одноименной провинции действует режим тишины. Лишь на востоке боевики «оппозиции» из ССА с периодическим успехом вступают в бои с местным отделением «Исламского государства»  — группировкой «Джейш Халид ибн аль-Валид».

    В остальном и боевики, и правительственные силы соблюдают договор о прекращении огня, сформированный в соответствии с соглашением Владимира Путина и Дональда Трампа в июле 2017 года.  Значительная часть при этом удерживается  боевиками оппозиционных сил, а также местными ИГИЛовцами и террористами коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры1», сирийского отделения «Аль-Каиды»1 (обе группировки запрещены в РФ).

    Перемирие положительно сказалось в первую очередь на мирных жителях, которые находятся в регионе.  Однако и бойцы враждующих сторон также получили передышку.

    «Наш Асад  — самый лучший президент!  — кричат солдаты,  — он защитил Даръа. А враг порвал на себе одежду, кинулся в ноги и стал целовать ботинки!».

    Сирийцы любят своего президента за то, что при поддержке Воздушно-космических сил России силы Башара Асада смогли принести в страну мир, и с подачи России начать диалог с представителями оппозиции об урегулировании конфликта.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федеральное агентство новостей (ФАН); Сирия
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #башар асад #асад #саа #даръа #деръа #дараа
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