Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в расположении сирийских войск в Даръа, где застал солдат, прославляющих президента Сирии Башара Асада за разгром боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ)

В городе Даръа, как и во всей одноименной провинции действует режим тишины. Лишь на востоке боевики «оппозиции» из ССА с периодическим успехом вступают в бои с местным отделением «Исламского государства» — группировкой «Джейш Халид ибн аль-Валид».

В остальном и боевики, и правительственные силы соблюдают договор о прекращении огня, сформированный в соответствии с соглашением Владимира Путина и Дональда Трампа в июле 2017 года. Значительная часть при этом удерживается боевиками оппозиционных сил, а также местными ИГИЛовцами и террористами коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры1», сирийского отделения «Аль-Каиды»1 (обе группировки запрещены в РФ).

Перемирие положительно сказалось в первую очередь на мирных жителях, которые находятся в регионе. Однако и бойцы враждующих сторон также получили передышку.

«Наш Асад — самый лучший президент! — кричат солдаты, — он защитил Даръа. А враг порвал на себе одежду, кинулся в ноги и стал целовать ботинки!».

Сирийцы любят своего президента за то, что при поддержке Воздушно-космических сил России силы Башара Асада смогли принести в страну мир, и с подачи России начать диалог с представителями оппозиции об урегулировании конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.