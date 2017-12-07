Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Огни на новогодних елках Мурманска зажгут 9 декабря
Новости Сирии
Боевики ИГИЛ снова «сбили» сирийский самолет
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Боевики ИГИЛ снова «сбили» сирийский самолет

    17:08  7 Декабря 2017  /обновлено: 17:08  07 Декабря 2017
    32

    Боевики ИГИЛ снова «сбили» сирийский самолет

    Абу-Кемаль, 7 декабря. Боевики «Исламского государства»1 снова заявили о якобы сбитом самолете сирийских ВВС.

    Подконтрольное «Халифату» информационное агентство вновь сообщило о сбитом самолете сирийских ВВС около населенного пункта Тасель к северу от Абу-Кемаля. Командование ВС САР опровергло заявление боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и подчеркнуло, что город ранее был взят правительственными войсками и их союзниками.

    Это сообщение о якобы сбитом сирийском самолете — уже второе за текущую неделю. В понедельник игиловцы заявили об уничтожении истребителя ВВС САР в этом же районе провинции Дейр-эз-Зор. Сообщение также оказалось ложным. Военные считают, что это очередная попытка главарей «Халифата» поднять боевой дух исламистов на фоне полного поражения.

    Боевики ИГИЛ снова «сбили» сирийский самолет

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #иг #игил #дейр-эз-зор #ввс сар
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть