Боевики ИГИЛ снова «сбили» сирийский самолет

Абу-Кемаль, 7 декабря. Боевики «Исламского государства»1 снова заявили о якобы сбитом самолете сирийских ВВС.

Подконтрольное «Халифату» информационное агентство вновь сообщило о сбитом самолете сирийских ВВС около населенного пункта Тасель к северу от Абу-Кемаля. Командование ВС САР опровергло заявление боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и подчеркнуло, что город ранее был взят правительственными войсками и их союзниками.

Это сообщение о якобы сбитом сирийском самолете — уже второе за текущую неделю. В понедельник игиловцы заявили об уничтожении истребителя ВВС САР в этом же районе провинции Дейр-эз-Зор. Сообщение также оказалось ложным. Военные считают, что это очередная попытка главарей «Халифата» поднять боевой дух исламистов на фоне полного поражения.

1 Организация запрещена на территории РФ.