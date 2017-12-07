Сверхзадача для Кремля: эксперты рассказали, чего они ждут от кандидата Путина

6 декабря на встрече с работниками завода ГАЗ глава государства Владимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на участие в предстоящих президентских выборах.

После разрешения одной из главных политических интриг года становится ясно, что при существующей поддержке действующего президента исход электоральной гонки практически предрешен. Но другие вопросы остаются.

Федеральное агентство новостей обратилось к своим постоянным экспертам и задало им два вопроса, которые волнуют граждан нашей страны:

1. Какие надежды вы связываете с предстоящим шестилетним президентским циклом?

2. Каких провокаций против нашей страны вы ожидаете в предвыборные месяцы на фоне продолжающейся гибридной войны Запада против России?

Ирина Алкснис: Подготовить новых управленцев

1. Перед Россией стоит множество колоссальных задач на этот срок. Одной из ключевых задач Путина, в чьей победе никто не сомневается, станет подготовка работающей системы власти после него. Не просто подготовка преемника, а запуск работающей системы власти с уже новыми лицами, с новыми персоналиями.

Этот процесс мы наблюдаем, но впереди нас ожидают шесть лет, чтобы все это заработало. Это грандиозная задача, значимость которой переоценить невозможно.

Я сомневаюсь, что это будет модернизацией. Это будет реформированием. В последние месяцы мы наблюдаем такие проекты, как, например, «Лидеры России». Система ищет новых людей, открыты мощные карьерные и социальные лифты. В то же время существующая система устойчива в рамках нынешних персоналий.

Для людей, которые сейчас находятся у власти, эти шесть лет тоже будут последними. Они должны будут уйти, передав власть новым поколениям управленцев. Но в то же время нынешняя система, со всеми ее системами неформальных сдержек и внутренних противовесов, показала, что подходит для современной России.

Следующие шесть лет будут посвящены адаптации этих доказавших свою эффективность механизмов под новых людей и новые правила.

2. Я думаю, что как раз решение МОК об отстранении российских спортсменов наглядно показало, что оно политически мотивировано. Это попытка ударить конкретно по избирательной кампании Путина. С другой стороны, я сомневаюсь, что будет еще что-то масштабное и серьезное.

Поиском слабых мест России занимаются все последние годы. Фактически большой спорт оказалось единственным, что как-то работает против РФ. При этом эффективность и этого средства невелика. Да, это неприятно, это создает общественные брожения, но в основном они имеют антизападный характер, а не направлены против власти.

Запад будет пытаться выжимать из имеющихся тем по максимуму, но вряд ли у него получится.

Матвей Цзен: Защитить спортсменов

1. Ничего неожиданного в выдвижении Путина нет, интриги тут не возникло. Путин сильно вырастет в моих глазах и войдет в историю как великий политический деятель в том случае, если он сможет запустить машину смены власти.

Хотелось бы, чтобы к 2024 году прошли выборы не как спецоперация «преемник» или «оранжевая революция». Хотелось бы, чтобы политический класс нашей страны смог выставить двух-трех сильных кандидатов, победитель из которых был бы выявлен по ходу честной борьбы, с конкуренцией политических программ.

Я бы хотел, чтобы не было «единого кандидата от власти». В США, например, баланс сил таков, что президент — демократ, а Конгресс — республиканский, или наоборот. Эта система дает стабильность и не дает застоя.

2. Я не исключаю, что провокации будут и на Олимпиаде. Игры же пройдут непосредственно перед выборами. Спортсмены, которые поедут туда в личном качестве, будут лишены какой бы то ни было защиты. На Олимпиаде соревнуются команды государств, и за каждым спортсменом стоят юристы, медики, политики. Сейчас же наши спортсмены окажутся просто мальчиками для битья. Конечно, наших спортсменов могут засуживать, отнимая медали и всячески унижая.

Более того, я не удивлюсь, если будет какая-то процедура перенаграждения тех спортсменов, что участвовали в Олимпиаде-2014 в Сочи. Открывается простор для фантазии. Словом, это просто приглашение к дальнейшим унижениям. Спортсмены оказываются перед дилеммой, когда их профессиональный долг вступает в противоречие с чувством собственного достоинства и патриотическими чувствами.

Если мы ввязались в это противостояние, мы должны в нем побеждать. Опасность в том, что люди начнут уставать от поражений.

Михаил Ремизов: Помочь Донбассу

1. Надежд на новые шесть лет президента может быть сколь угодно много. Однако в специфике последнего срока Путина важно следующее: Путин несколько раз возвращался к мысли о том, что судьба страны не должна зависеть от одного человека и что он видит это сверхзадачей для себя.

Если это так, то он эту сверхзадачу пока не выполнил. Мы находимся в ситуации, когда судьба страны находится в руках одного человека. По крайней мере, многим так кажется. А если многим так кажется, то это тоже своего рода социальная реальность. Настораживающая.

Таким образом, мы вправе ждать от последнего срока президента выполнения этой сверхзадачи. Чтобы к его окончанию речь шла об устойчивых механизмах преемственности власти внутри правящей команды.

Или — о переходе власти от власти к оппозиции. Но чтобы это была такая оппозиция, которой не страшно передать власть: как с точки зрения лояльности национальным интересам, так и в смысле компетенции и управленческих качеств. Чтобы в России была элита, которой не страшно оставлять страну в ситуации давления извне, которая не пойдет сдаваться при первом удобном случае.

2. Высок риск, связанный с устойчивостью финансовой системы перед президентскими выборами. Далеко не случайно американцы отнесли некоторые решения в рамках санкционного закона на начало года, на февраль. Согласно многим ожиданиям, эти решения могут повлиять на финансовый рынок России.

В частности, решение о запрете размещения средств российских государственных долговых инструментов. Если это решение будет принято, есть риск спекулятивного оттока на российском рынке. Это ожидаемый сюрприз под выборы, и эффект может быть достаточно неблагоприятным. Важно было бы для основного кандидата иметь сценарии реагирования на такие вызовы.

Читайте также: Крымский мост: гвоздь в гроб киевской политики «реинтеграции» длиной 19 км

Очевидно, что на выборах в сценарии нет темы Донбасса. Принудительное возвращение этой темы в повестку выборов — тоже вызов. Как выстраивать линию предвыборной мобилизации на фоне внешнего давления? Здесь явно нет решений, которые Кремль хотел бы принять по логике геополитической игры. А если ситуация будет искусственно обостряться, то отсутствие определенности с российской стороны может выглядеть слабостью.

Однако Запад, при всей его неприязни к нынешнему президенту, не рассчитывает что-то изменить в перспективе весны будущего года. Запад играет вдолгую.

Сергей Марков: Почистить элиты

1. Я ожидаю от страны решения нескольких задач, пока не решенных Владимиром Путиным.

Во-первых, это проведение активной промышленной политики, ориентированной не на интересы банков, а на интересы реального сектора экономики, и прежде всего высокотехнологичных производств.

Во-вторых, необходима внятная региональная политика. В России сейчас два мегаполиса, Москва и Петербург. России нужны еще 2–3 мегаполиса. Один должен быть на юге, другой — в районе Урала и третий — на Дальнем Востоке. Нужно принять решение, какие это будут города, и обеспечить их ускоренное развитие.

Необходимо опережающими темпами восстановить до нормального состояние образования, науки и здравоохранения.

Нужна и серьезная реконструкция российских элит. Внушительная часть из них имеет две родины. На Западе у них капиталы, поэтому в случае конфликта они предадут Россию. Нужно почистить наши элиты.

2. Нам трудно предугадать все возможные козни. Мы не могли представить, что могут взять и отстранить российскую сборную от участия в Играх. По всей видимости, эта линия будет продолжена. Сделан список российских коррупционеров, на которых будут давить и пытаться использовать для госпереворота.

План Запада в целом понятен: с помощью экономических санкций вызвать общественное недовольство. С помощью давления своих спецслужб обеспечить финансирование этого недовольства, продавить предательство госчиновников в критический момент и создать какие-то точки концентрации недовольства.

Возможно, незадолго перед выборами состоится массированная бомбардировка центра Донецка с сотнями трупов. Это сделают, чтобы показать населению, что Путин не может их защитить.

Читайте также: Российский спорт и решение МОК: витязю на распутье пора определиться

Может начаться массовый захват дипломатической собственности в странах Запада. Или арест российских граждан за рубежом. Или захват российской финансовой собственности. Так России может быть нанесен ущерб на сотни миллиардов долларов.

Я не исключаю и возможности терактов. Не следует забывать, что западные спецслужбы организовали массовый расстрел на киевском Майдане в 2014 году: более ста человек было убито.

Россия, как приз, намного весомее Украины. Поэтому и готовность убить будет тысячи, а не сотни людей.

Анатолий Вассерман: Изменить экономическую политику

1. Прежде всего я ожидаю от практически несомненного президентства Путина, что предполагаемое обязательство перед Дмитрием Медведевым и его командой, давшее Дмитрию Анатольевичу возможность стать самым долгосрочным главой правительства постсоветской РФ, заканчивается по окончании текущего срока президентства и не распространяется на следующий.

Надеюсь, мы увидим качественные перемены в деятельности экономического блока правительства. Я уже выпустил «кувырсотшвырнадцать» статей, объясняющих, почему та экономическая теория, которую принято считать единственно верной и которую охотно исповедует экономический блок, гарантированно дает рекомендации, несовместимые с жизнью.

Я также согласен с объяснением Михаила Хазина, почему экономический блок правительства исповедует эту теорию. Грубо говоря, потому что в тот момент, когда РФ жизненно зависела от зарубежных кредитов, ей выдали эти кредиты только под условия соблюдать эту экономическую теорию. Те, кто с ней не согласен, оказались вынуждены уйти из правительства.

Как бы то ни было, сейчас в стране много людей, руководствующихся не столь разрушительными теориями. Есть возможность сформировать у нас вменяемое правительство. Именно формирование такого правительства — главное, на что я надеюсь, поскольку запас прочности у нашей страны далеко не бесконечен. Нам жизненно необходимо переходить на разумную экономическую политику, причем поскорее.

2. Я абсолютно уверен, что нашим спортсменам, отправляющимся на Олимпиаду в Южную Корею под нейтральным флагом, дадут выступить в полную силу, после чего, вероятно, как раз накануне выборов объявят, что эти спортсмены тоже уличены в употреблении допинга и что вообще ни одному русскому нельзя ездить.

Поэтому я на месте этих спортсменов туда не поехал бы. Конечно, все будут понимать, что это очередная предвыборная провокация, но все равно очень противно, когда тебя вываливают в такой грязи.