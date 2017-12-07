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Новости Сирии
Израиль опасается сохранения военного присутствия Ирана в Сирии после разгрома ИГ
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    Израиль опасается сохранения военного присутствия Ирана в Сирии после разгрома ИГ

    17:00  7 Декабря 2017  /обновлено: 17:00  07 Декабря 2017
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    Израиль опасается сохранения военного присутствия Ирана в Сирии после разгрома ИГ

    Москва, 7 декабря. Власти Израиля обеспокоены тем, что военное присутствие Ирана в Сирии может сохраниться после окончания борьбы с террористами ИГ1, заявил израильский посол в России. 

    Израиль выразил беспокойство, полагая, что военное присутствие Ирана в САР может сохраниться после разгрома ИГ (террористическая организация «Исламское государство»1 запрещена в России). 

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #иг #игил #израиль #иран
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