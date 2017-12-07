Израиль опасается сохранения военного присутствия Ирана в Сирии после разгрома ИГ

Москва, 7 декабря. Власти Израиля обеспокоены тем, что военное присутствие Ирана в Сирии может сохраниться после окончания борьбы с террористами ИГ1, заявил израильский посол в России.

Израиль выразил беспокойство, полагая, что военное присутствие Ирана в САР может сохраниться после разгрома ИГ (террористическая организация «Исламское государство»1 запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.