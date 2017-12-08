Сирия: жителям городов Кафрайя и Аль-Фуа в провинции Идлиб доставили гуманитарный груз

Идлиб, 8 декабря. Восемь парашютов с гуманитарным грузом были спущены по воздуху жителям городов Кафрайя и Аль-Фуа в провинции Идлиб, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Как можно увидеть на эксклюзивных кадрах, записанных корреспондентом ФАН, на фоне голубого неба медленно спускаются парашюты, к которым пристегнуты гуманитарные пакеты для местного населения. На заднем плане слышны выстрелы. На данный момент, нет четких денных об отправители гумпомощи.

Предположительно, гуманитарный груз — это поддержка Сирийской арабской армии (САА). Отметим, что в гуманитарные пакеты обычно входят крупы, консервы, медикаменты, предметы гигиены и первой необходимости.

Города Кафрайя и Аль-Фуа по-прежнему страдают от нехватки гуманитарной помощи, даже, несмотря на то, что находятся под контролем правительства Башара Асада. Населенные пункты не первый год остаются в окружении боевиков, которые бьются за новые куски территорий провинции Идлиб.

Ранее вспышки возникали между противоборствующими коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) и экстремистами группировки «Ахрар аш-Шам» («Исламское движение свободных людей Шама», союз исламских салафистских бригад, выступают против правительства Башара Асада, «Хезболлы» и ополчения Сил национальной обороны Сирии). В последнее время, если верить сообщениям источников в провинции Идлиб, на ее территории орудуют лишь боевики «Тахрир аш-Шам».

1 Организация запрещена на территории РФ.