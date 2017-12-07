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Новости Сирии
Российские военные в Сирии смогут получать зарплату в валюте
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    Российские военные в Сирии смогут получать зарплату в валюте

    17:15  7 Декабря 2017  /обновлено: 17:15  07 Декабря 2017
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    Российские военные в Сирии смогут получать зарплату в валюте

    Москва, 7 декабря. Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирийской республике, смогут получать зарплату в валюте. По словам заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, также это распространяется и на граждан, работающих в государствах, где нет расчетного счета российского юридического лица.

    «Пример вам всем хорошо известен: это служащие определенного рода, которые сейчас должны получать зарплату в рублях на счета в российских банках в России», — сказал он, уточнив, что подразумевает российских военных в Сирии.

    Как стал известно, соответствующая норма содержится в законопроекте, который в четверг одобрил комитет Госдумы по финансовому рынку.

    Напомним, ранее сообщалось, что российская группировка войск в Сирийской республике сосредоточит свои усилия на восстановлении мирной жизни в САР

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия
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