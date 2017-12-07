«Езжайте в США полы подметать»: в Киеве придумали, как избавиться от русскоязычного населения

Киев, 7 декабря. Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион предложила лишить все русскоязычное население Украины права на работу и образование, чтобы максимально «нейтрализовать» всех, кто говорит по-русски. Об этом она заявила, выступая в эфире украинского телевидения.

«Моя задача – максимально их нейтрализовать. И реально не дать этим людям ни образования, ни работы. Пусть эти русскоязычные поедут в США, там разговаривают на русском и найдут себе работу. Подметать дом им дадут», — отметила она.

Фарион также уверена, что русскоязычное население не имеет «права на существование», поскольку не упоминается в украинской конституции.

Напомним, что ранее ряд европейских стран, включая Румынию и Болгарию, раскритиковали Украину, которая запретила обучение на иностранных языках во всех школах и вузах. Киев обвинили в языковой дискриминации.