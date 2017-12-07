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Общество
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Украина
«Езжайте в США полы подметать»: в Киеве придумали, как избавиться от русскоязычного населения
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    «Езжайте в США полы подметать»: в Киеве придумали, как избавиться от русскоязычного населения

    17:02  7 Декабря 2017  /обновлено: 17:02  07 Декабря 2017
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    «Езжайте в США полы подметать»: в Киеве придумали, как избавиться от русскоязычного населения

    Киев, 7 декабря. Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион предложила лишить все русскоязычное население Украины права на работу и образование, чтобы максимально «нейтрализовать» всех, кто говорит по-русски. Об этом она заявила, выступая в эфире украинского телевидения.

    «Моя задача – максимально их нейтрализовать. И реально не дать этим людям ни образования, ни работы. Пусть эти русскоязычные поедут в США, там разговаривают на русском и найдут себе работу. Подметать дом им дадут», — отметила она.

    Фарион также уверена, что русскоязычное население не имеет «права на существование», поскольку не упоминается в украинской конституции.

    Напомним, что ранее ряд европейских стран, включая Румынию и Болгарию, раскритиковали Украину, которая запретила обучение на иностранных языках во всех школах и вузах. Киев обвинили в языковой дискриминации.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #украина #фарион #русскоязычное население
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