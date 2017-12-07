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Общество
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Новороссия
Донбасс сегодня: сказки про «фосфорные мины ДНР», ВСУ не верят в победу и запасаются «мирными жертвами»
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    Донбасс сегодня: сказки про «фосфорные мины ДНР», ВСУ не верят в победу и запасаются «мирными жертвами»

    17:11  7 Декабря 2017  /обновлено: 17:11  07 Декабря 2017
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    Донбасс сегодня: сказки про «фосфорные мины ДНР», ВСУ не верят в победу и запасаются «мирными жертвами»

    Донбасс, 7 декабря. Республики Донбасса под огнем украинских минометов. Суициды в ВСУ и новые провокации украинского командования. Военное телевидение Украины фальсифицирует «фосфорные мины ДНР». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    Горячее всего в минувшие сутки было вдоль линии соприкосновения на границе с ДНР. По территории 18-и городов и сел республики украинскими силовиками было выпущено более 1400 мин и гранат различного типа.

    На луганском направлении ВСУ обстреляли пять населенных пунктов, выпустив по ним более 230-и боеприпасов. При обстрелах применялись минометы калибром 120 и 82 мм, штатные вооружения боевых машин — БМП и БТР, а также зенитные установки и гранатометы.

    Всего режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 56 раз. Результатом вооруженной агрессии киевских силовиков стало разрушение шести домов в Докучаевске.

    По территории ДНР украинские силовики за сутки выпустили более 1400 мин и гранат

    Небоевые потери украинских силовиков за декабрь

    Разведчики ДНР фиксируют увеличение числа потерь среди украинских бойцов в зоне так называемой АТО. Только с начала декабря подразделения 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, дислоцированные в районе Авдеевки, понесли безвозвратные потери в количестве четырех человек, не связанные с выполнением боевых задач.

    Марьинка — место дислокации 30-й отдельной мехбригады ВСУ. В декабре там, по данным разведки ДНР, было восемь случаев суицида, смертей по неосторожности и травматизма среди военнослужащих бригады. В контролируемом ВСУ Дзержинске и его окрестностях в местах дислокации 128-й горно-пехотной бригады имели место инциденты, приведшие к гибели трех военнослужащих.

    В ВСУ растут небоевые потери

    Причины суицида в ВСУ

    Военные ДНР отмечают, что самое высокое число потерь в передовых подразделениях ВСУ от суицидов наблюдается в 28-й, 54-й и 59-й бригадах украинской армии. Причиной сведений счетов с жизнью зачастую становится плохое отношение командиров к своим подчиненным. Среди причин, о которых докладывают «наверх» армейские кадровики, первое место занимает отсутствие мотивации к службе в зоне АТО. Следующим пунктом называют редкие контакты с членами семьи из-за отсутствия своевременной ротации в боевых частях.

    Но основной причиной небоевых потерь ВСУ, в конечном итоге, становится полное отсутствие боевых успехов и побед на фронте, которые являются ключевым фактором укрепления боевого духа и морально-психологического состояния солдат, считают в ДНР. По данным донецкого командования, в связи с резким увеличением в ВСУ показателей небоевых потерь командующий силовой операцией Михаил Забродский поставил перед подчиненными «на местах» задачу всячески скрывать такого рода данные.

    Основным способом фальсификации статистики является перевод небоевых потерь в боевые. От этого, конечно, могут выиграть семьи погибших в Донбассе украинских бойцов, родственники которых получат хоть какую-то помощь от государства. Но в то же время генштаб ВСУ и руководство Украины выставляет себя в невыгодном свете, ведь, как утверждают в Киеве, украинская армия якобы «воюет без потерь». По крайней мере, такой образ усиленно формировался через СМИ на протяжении всего периода гражданской войны на юго-востоке Украины.

    Самое большое число суицидов в в 28-й, 54-й и 59-й бригадах ВСУ

    Новая тактика украинского командования

    Разведка ЛНР раскрыла планы украинских силовиков, которые собираются нанести удары по населенным пунктам, находящимся в так называемой «серой» зоне. При этом, как стало известно, обстрелы будут проводиться с обязательными жертвами среди мирного населения для последующего обвинения народной милиции ЛНР.

    «Мирными жертвами» украинские силовики уже «запаслись». Разведка ЛНР выявила доставку в морг Северодонецка тел из Луганской области, которые были привезены на двух рефрижераторах. Морг взят под усиленную охрану бойцами полка «Азов» и 44-й артбригады ВСУ. Более того, весь персонал морга обязали дать подписки о неразглашении информации.

    «Фосфорные мины ДНР»

    Ключевой новостью вчерашней повестки украинских СМИ стала информация о якобы «применении боевиками ДНР фосфорных мин». Стартовым в этой истории стал сюжет «Военного телевидения Украины», в котором несколько бойцов ВСУ, находясь якобы на передовых позициях, сообщили журналистам о «страшном оружии террористов».

    «Фосфорные мины ДНР» - фейк украинских СМИ

    Напомним, военное руководство ДНР уже опровергло данную информацию, назвав ее «низкопробным вбросом».

    Разберем сюжет украинского ТВ.

    1. На заднем плане слышны близкие выстрелы из крупнокалиберного пулемета, но при этом бойцы ВСУ и журналисты сохраняют неестественное спокойствие.
    2. В сообщении украинских СМИ говорится, что удары фосфорными боеприпасами якобы наносились по позициям ВСУ вблизи Новоселовки, но съемка ведется ночью, и определить ее реальное место невозможно.
    3. В сюжете говорится, что местность, куда якобы попала фосфорная мина, горела более двух суток, и бойцы ВСУ успели снять пожар на видео. Но военнослужащий демонстрирует лишь фото на своем мобильном телефоне и ролик длиной всего в несколько секунд, на котором вдалеке виден серый дым как от обычного костра.
    4. В сюжете, несмотря на постоянные уверения в «вероломстве и террористических мотивах ДНР», украинские СМИ и штаб АТО ни слова не сказали о подключении к расследованию международных наблюдателей. Информацию, что в Донбассе якобы были применены фосфорные боеприпасы, штабу АТО подтвердили некие неназванные «контролирующие органы», при этом никаких официальных выводов на суд общественности представлено не было.

    «Фосфорные мины ДНР» - фейк украинских СМИ«Фосфорные мины ДНР» - фейк украинских СМИ

    Автор: Николай Романенко
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    #днр #ато #всу #донбасс #лнр
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