Донбасс сегодня: сказки про «фосфорные мины ДНР», ВСУ не верят в победу и запасаются «мирными жертвами»

Донбасс, 7 декабря. Республики Донбасса под огнем украинских минометов. Суициды в ВСУ и новые провокации украинского командования. Военное телевидение Украины фальсифицирует «фосфорные мины ДНР». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Горячее всего в минувшие сутки было вдоль линии соприкосновения на границе с ДНР. По территории 18-и городов и сел республики украинскими силовиками было выпущено более 1400 мин и гранат различного типа.

На луганском направлении ВСУ обстреляли пять населенных пунктов, выпустив по ним более 230-и боеприпасов. При обстрелах применялись минометы калибром 120 и 82 мм, штатные вооружения боевых машин — БМП и БТР, а также зенитные установки и гранатометы.

Всего режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 56 раз. Результатом вооруженной агрессии киевских силовиков стало разрушение шести домов в Докучаевске.

Небоевые потери украинских силовиков за декабрь

Разведчики ДНР фиксируют увеличение числа потерь среди украинских бойцов в зоне так называемой АТО. Только с начала декабря подразделения 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, дислоцированные в районе Авдеевки, понесли безвозвратные потери в количестве четырех человек, не связанные с выполнением боевых задач.

Марьинка — место дислокации 30-й отдельной мехбригады ВСУ. В декабре там, по данным разведки ДНР, было восемь случаев суицида, смертей по неосторожности и травматизма среди военнослужащих бригады. В контролируемом ВСУ Дзержинске и его окрестностях в местах дислокации 128-й горно-пехотной бригады имели место инциденты, приведшие к гибели трех военнослужащих.

Причины суицида в ВСУ

Военные ДНР отмечают, что самое высокое число потерь в передовых подразделениях ВСУ от суицидов наблюдается в 28-й, 54-й и 59-й бригадах украинской армии. Причиной сведений счетов с жизнью зачастую становится плохое отношение командиров к своим подчиненным. Среди причин, о которых докладывают «наверх» армейские кадровики, первое место занимает отсутствие мотивации к службе в зоне АТО. Следующим пунктом называют редкие контакты с членами семьи из-за отсутствия своевременной ротации в боевых частях.

Но основной причиной небоевых потерь ВСУ, в конечном итоге, становится полное отсутствие боевых успехов и побед на фронте, которые являются ключевым фактором укрепления боевого духа и морально-психологического состояния солдат, считают в ДНР. По данным донецкого командования, в связи с резким увеличением в ВСУ показателей небоевых потерь командующий силовой операцией Михаил Забродский поставил перед подчиненными «на местах» задачу всячески скрывать такого рода данные.

Основным способом фальсификации статистики является перевод небоевых потерь в боевые. От этого, конечно, могут выиграть семьи погибших в Донбассе украинских бойцов, родственники которых получат хоть какую-то помощь от государства. Но в то же время генштаб ВСУ и руководство Украины выставляет себя в невыгодном свете, ведь, как утверждают в Киеве, украинская армия якобы «воюет без потерь». По крайней мере, такой образ усиленно формировался через СМИ на протяжении всего периода гражданской войны на юго-востоке Украины.

Новая тактика украинского командования

Разведка ЛНР раскрыла планы украинских силовиков, которые собираются нанести удары по населенным пунктам, находящимся в так называемой «серой» зоне. При этом, как стало известно, обстрелы будут проводиться с обязательными жертвами среди мирного населения для последующего обвинения народной милиции ЛНР.

«Мирными жертвами» украинские силовики уже «запаслись». Разведка ЛНР выявила доставку в морг Северодонецка тел из Луганской области, которые были привезены на двух рефрижераторах. Морг взят под усиленную охрану бойцами полка «Азов» и 44-й артбригады ВСУ. Более того, весь персонал морга обязали дать подписки о неразглашении информации.

«Фосфорные мины ДНР»

Ключевой новостью вчерашней повестки украинских СМИ стала информация о якобы «применении боевиками ДНР фосфорных мин». Стартовым в этой истории стал сюжет «Военного телевидения Украины», в котором несколько бойцов ВСУ, находясь якобы на передовых позициях, сообщили журналистам о «страшном оружии террористов».

Напомним, военное руководство ДНР уже опровергло данную информацию, назвав ее «низкопробным вбросом».

Разберем сюжет украинского ТВ.