Подполковник полиции с мужем избила учительницу в Кирове за оценки дочери

Киров, 7 декабря. Педагог лицея инновационного образования Вятского государственного университета Ольга Сергеева была избита родителями одной из своих учениц. Мать школьницы оказалась подполковником полиции.

В Кирове разгорелся скандал вокруг лицея инновационного образования Вятского государственного университета. В Сети опубликовано видео, как родители одной из учениц ворвались в здание учебного заведения и напали на учительницу Сергееву и ее знакомого — адвоката Антона Долгих.

Мать якобы пострадавшей девочки занимает пост подполковника полиции. Для разборки с Сергеевой она привезла с собой в лицей мужа. Супруг решил, что обвинений не достаточно и ударил педагога. После этого пострадавшая женщина стала снимать происходящий беспредел на камеру телефона.

По словам родителей, учительница создала «нетерпимую обстановку» и нанесла «вред ребенку», которого после этого увезли на скорой помощи. При этом они проигнорировали замечания учительницы, что ее урок и появление врачей расходятся во временных промежутках.

«Вы издеваетесь своим неадекватным поведением, — обвинял отец школьницы Михаил Ичитовкин. — Ударил вас за провокацию, кто-то должен был вас остановить».

В разговор оперативно вмешалась подполковник, заметив, что муж якобы никого не бил.

«Миша, ты, во-первых, никого не ударял, — успокаивала его она. — Никто не видел ничего. Миша, они тебе срок условный дадут».

Однако Ичитовкин практически в это же время плюнул в лицо Долгих и нанес ему достаточно сильный удар.

Родители так и не отреагировали на вопросы Сергеевой о том, каким поведением она нанесла вред ученице. Единственным озвученным доводом оказались низкие оценки.

«Ставить ребенку, который имеет 98 баллов по независимой экспертизе, неудовлетворительные оценки, не давать ему ответить на вопрос», — констатировал отец.

В травмпункте побои Долгих и Сергеев квалифицировали как производственные. На данный момент адвокат готовит документы для иска в суд на семью Ичитовкиных.

Любопытным фактом в этой истории оказалась научная работа подполковника полиции в области психопедагогики в правоохранительных органах. Ичитовкина выступила соавтором работы под названием «Эмоциональное выгорание сотрудников, замещающий должности старшего начальствующего состава органов внутренних дел».