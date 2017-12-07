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Украина
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Провальный арест Саакашвили связан с расстрелом «Небесной сотни» снайперами из Грузии — эксперт
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    Провальный арест Саакашвили связан с расстрелом «Небесной сотни» снайперами из Грузии — эксперт

    17:29  7 Декабря 2017  /обновлено: 17:30  07 Декабря 2017
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    Провальный арест Саакашвили связан с расстрелом «Небесной сотни» снайперами из Грузии — эксперт

    Соратники главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко присоединились к сторонникам экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Если вторые требуют реформ избирательной и судебной систем, а также отмены депутатской неприкосновенности, то первые категорически отвергают снятие запрета на продажу сельхозземель иностранным инвесторам.

    Сегодня же Михаил Саакашвили со своими сторонниками попытался прорваться в гостиницу «Киев», чтобы привести себя в порядок, но их попытка была успешно пресечена украинскими силовиками.

    Саакашвили находится под опалой правоохранителей со вторника, именно тогда СБУ совместно с Генпрокуратой попыталась задержать политика, но силовики были отброшены митингующими. С тех пор Саакашвили живет в палаточном городке напротив парламента.

    Рассуждая о том, кто же те люди, которые так яростно защищают бывшего губернатора Одесской области, политолог и публицист Леонид Крутаков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал мнение, что сторонников Саакашвили можно разделить на две категории.

    «Процентов десять его сторонников — это проплаченная массовка, ядро. Кроме того, на Украине существует масса людей, которая недовольна тем, что там сейчас происходит, и которая готова присоединиться к оппозиционному протестному движению.

    Провальный арест Саакашвили связан с расстрелом «Небесной сотни» снайперами из Грузии — эксперт Провальный арест Саакашвили связан с расстрелом «Небесной сотни» снайперами из Грузии, уверен эксперт.

    «Неудачную попытку задержания я связываю с новостью о так называемых «грузинских снайперах» (Итальянский журналист Джан Микалессин в ходе независимого расследования смог выяснить, что снайперов для Майдана завербовали из числа грузинских сторонников Саакашвили, пообещав им денежное вознаграждение. Если результаты расследования журналиста правдивы, трое граждан Грузии расстреляли протестантов и сотрудников МВД, так называемую «Небесную сотню», на Майдане в 2014 году). Если эти снайперы реально участвовали в массовом расстреле, то мимо Саакашвили они пройти никак не могли», — говорит Крутаков.

    По словам эксперта, именно этим и объясняется тот факт, что Михаилу Саакашвили удалось занять высокую должность при президентстве Петра Порошенко. И из-за появления информации о снайперах Порошенко не сможет ничего сделать с Саакашвили при всем своем желании.

    «И появление этого интервью — сигнал для Порошенко о том, что если с Саакашвили что-то произойдет, то неизвестно, какая еще информация о событиях 2013-2014 годов может быть обнародована», — рассуждает Леонид Крутаков.

    Что касается участия в протестах народных депутатов Украины, в частности, Юлии Тимошенко и Семена Семенченко, политолог отметил, что они пытаются «выехать» на этой волне протеста и заработать дополнительные политические очки.

    Провальный арест Саакашвили связан с расстрелом «Небесной сотни» снайперами из Грузии — эксперт

    «Семен Семенченко и появился благодаря Майдану. Что касается Тимошенко, как говорится, настоящих буйных мало. Поэтому они все за любой «кипеш», — заметил Леонид Крутаков.

    При этом он исключил, что «Михомайдан» перерастет в госпереворот, поскольку Порошенко на сегодняшний день полностью устраивает Вашингтон.

    «А деятельность Саакашвили — это заградотряд, с помощью которого американцы говорят Порошенко: «Если ты что-то сделаешь не так или попытаешься соскочить с крючка, обрати внимание, кто тебя подпирает, и что с тобой будет», — подытожил Леонид Крутаков.

    Автор: Михаил Блинов
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    #украина #порошенко #саакашвили
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