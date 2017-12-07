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Новости Сирии
Последний оплот ИГ в Сирии разгромлен стремительным прорывом генерала Сухела — Генштаб ВС РФ
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    Последний оплот ИГ в Сирии разгромлен стремительным прорывом генерала Сухела — Генштаб ВС РФ

    16:48  7 Декабря 2017  /обновлено: 16:48  07 Декабря 2017
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    Последний оплот ИГ в Сирии разгромлен стремительным прорывом генерала Сухела — Генштаб ВС РФ

    Москва, 7 декабря. Последний оплот террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в Сирии был уничтожен благодаря прорыву отрядов народного ополчения под командованием генерала Хасана Сухела на 11 километров вдоль западного берега реки Евфрат. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    По его словам, 6 декабря отряды ополчения Сирии под командованием генерала Хасана Сухела при поддержке ВКС РФ совершили прорыв вдоль западного берега реки Евфрат.

    «Отряды народного ополчения под командованием генерала Хасана Сухела во взаимодействии с подразделениями 5-го добровольческого штурмового корпуса сирийских вооруженных сил совершили стремительный прорыв и продвинулись на 11 километров вдоль западного берега реки Евфрат», — передает слова Рудского РИА Новости.

    Он также  добавил, что благодаря прорыву сирийские войска взяли под свой контроль населенные пункты Эль-Катья, Эль-Мусаллаха, Эр-Рамади и Эль-Хасрат. Кроме того, данный маневр позволил сирийским правительственным войскам соединиться с отрядами народного ополчения, которые проводили наступательные действия навстречу из Абу-Кемаля.

    Стоит отметить, что 3 декабря шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Минобороны РФ совершили групповой авиаудар по объектам террористической группировки ИГ в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор. В результате операции были уничтожены склады с боеприпасами, скопления техники и опорные пункты боевиков, передает URA.RU.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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