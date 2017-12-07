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Новости Сирии
Курды обнаружили массовое захоронение жертв ИГ на севере Алеппо
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    Курды обнаружили массовое захоронение жертв ИГ на севере Алеппо

    16:56  7 Декабря 2017  /обновлено: 16:58  07 Декабря 2017
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    Курды обнаружили массовое захоронение жертв ИГ на севере Алеппо

    Алеппо, 7 декабря. Массовое захоронение найдено около населенного пункта Манбидж.

    Представители Военного совета Манбиджа сообщили местным СМИ, что в поселении Кебир в 22 километрах от Манбиджа найдено несколько братских могил. По данным совета в одной из них найдено 15 тел, в соседней могиле — 20 трупов.

    Курдских бойцов, обнаруживших могилы, поразило третье захоронение. В нем было найдено около 200 тел, по свидетельству очевидцев, трупы носят следы пыток и истязаний. Курдские источники сообщили, что ранее в этом районе боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) проводили массовые казни местных жителей.

    Курды обнаружили массовое захоронение жертв ИГ на севере Алеппо

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #игил #курды
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