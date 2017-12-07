Курды обнаружили массовое захоронение жертв ИГ на севере Алеппо

Алеппо, 7 декабря. Массовое захоронение найдено около населенного пункта Манбидж.

Представители Военного совета Манбиджа сообщили местным СМИ, что в поселении Кебир в 22 километрах от Манбиджа найдено несколько братских могил. По данным совета в одной из них найдено 15 тел, в соседней могиле — 20 трупов.

Курдских бойцов, обнаруживших могилы, поразило третье захоронение. В нем было найдено около 200 тел, по свидетельству очевидцев, трупы носят следы пыток и истязаний. Курдские источники сообщили, что ранее в этом районе боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) проводили массовые казни местных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.