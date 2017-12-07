Портить отношения с РФ – это тренд: политолог о запрете российских телепрограмм в Молдавии

Парламент Молдавии в четверг сразу в двух чтениях принял закон о «запрете российской пропаганды», ограничивающий трансляцию российских информационно-аналитических, политических и военных телепрограмм. По мнению Владимира Брутера, эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований, таким образом молдавские депутаты поддержали тренд, охвативший страны Восточной Европы.

Закон внесен в молдавский парламент правящей «Демократической партией». Против притеснения российских СМИ в Молдавии выступили депутаты «Партии социалистов Республики Молдова» и «Партии коммунистов Молдовы». Последние в знак протеста даже покинули зал заседания. Тем не менее, за закон проголосовали 61 из 101 молдавских парламентариев из правящей коалиции и либеральных фракций.

«Принимая такой закон, парламентское большинство Молдавии пытается пройти некий кастинг на Западе. Это раз. А во-вторых, они считают, что этот шаг поможет им во время предвыборной кампании. Так они подстраховываются, считая, что лишним это не будет. А вообще, показательно портить отношения с Россией — это некий тренд в Восточной Европе. Они считают, что так их быстрее примут в западный круг избранных. Но, как показывает практика, это не так», — сказал Владимир Брутер в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

По словам эксперта по российско-молдавским отношениям, большое количество опросов населения Молдавии показало, что пророссийские настроения в общества намного сильнее, чем антироссийские, но присутствуют оба вектора.

«Не думаю, что принятие закона против российского ТВ вызовет волну общественного негодования, но и помочь властям, его продвинувшим, это не сможет. Не думаю, что России нужно сейчас же принимать зеркальные меры. Да, это неприемлемо, Москва может это заявить, но этим и ограничиться. Россия должна с пониманием относиться к тому, что происходит в Молдавии. Там грядут большие политические перемены, связанные с парламентскими выборами через год. Того, что происходит сейчас, больше не будет. И роль России в этом достаточно велика. При этом она реализуется не только и не столько через средства массовой информации. Это надо понимать», — сказал политолог.

Добавим, что, по словам эксперта, президент Молдавии Игорь Додон вряд ли сможет исполнить обещание блокировать любой антироссийский закон, данное им Владимиру Путину на встрече в октябре этого года.