Посол РФ в Израиле назвал условие для переноса дипмиссии в Иерусалим

Москва, 7 декабря. Посол России в Израиле Александр Шеин заявил, что только после урегулирования всех проблем по статусу палестинских территорий посольство РФ может быть переведено из Тель-Авива в Западный Иерусалим.

«В практическом плане посольство России может быть переведено из Тель-Авива в Западный Иерусалим после урегулирования всех проблем окончательного статуса палестинских территорий», — приводятся слова дипломата на странице дипмиссии в социальной сети Facebook.

Шеин отметил, что все вопросы, включая статус Иерусалима, должны быть разрешены на палестино-израильских переговорах.

Ранее глава Палестины Махмуд Аббас выразил мнение, что решение американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля означает выход США из процесса мирного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.