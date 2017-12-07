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Общество
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Политика
Посол РФ в Израиле назвал условие для переноса дипмиссии в Иерусалим
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    Посол РФ в Израиле назвал условие для переноса дипмиссии в Иерусалим

    16:54  7 Декабря 2017  /обновлено: 16:54  07 Декабря 2017
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    Посол РФ в Израиле назвал условие для переноса дипмиссии в Иерусалим

    Москва, 7 декабря. Посол России в Израиле Александр Шеин заявил, что только после урегулирования всех проблем по статусу палестинских территорий посольство РФ может быть переведено из Тель-Авива в Западный Иерусалим.

    «В практическом плане посольство России может быть переведено из Тель-Авива в Западный Иерусалим после урегулирования всех проблем окончательного статуса палестинских территорий», — приводятся слова дипломата на странице дипмиссии в социальной сети Facebook.

    Шеин отметил, что все вопросы, включая статус Иерусалима, должны быть разрешены на палестино-израильских переговорах. 

    Ранее глава Палестины Махмуд Аббас выразил мнение, что решение американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля означает выход США из процесса мирного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #иерусалим
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