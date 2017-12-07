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Общество
Чубайс назвал единственный всемирно известный потребительский товар СССР
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    Чубайс назвал единственный всемирно известный потребительский товар СССР

    16:37  7 Декабря 2017  /обновлено: 16:37  07 Декабря 2017
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    Чубайс назвал единственный всемирно известный потребительский товар СССР

    Москва, 7 декабря. Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что выпускающийся с 1977 года внедорожник «Нива» стал единственным советским потребительским товаром, который известен и признан во всем мире.

    «На самом деле, один продукт был, который миром признан как советский потребительский продукт нового класса. Он назывался «джип «Нива». Джип «Нива» считается мировыми автопроизводителями одним из первых успешных потребительских джипов», — отметил он.

    Чубайс назвал единственный всемирно известный потребительский товар СССР

    По словам Чубайса, культура создания потребительских товаров в России так и не успела толком развиться, передает Ura.ru.

    Напомним, что внедорожник «Нива» (LADA 4x4) серийно производится с 5 апреля 1977 года. Автомобиль получил широкое распространение на постсоветском пространстве и обрел популярность в автоспорте, неоднократно становясь призером ралли «Париж-Дакар», «Париж-Тунис» и других престижных гонок.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #ссср #чубайс #нива
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