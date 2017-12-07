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Общество
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Россия
Заместитель Шойгу провел в Москве прием граждан по личным вопросам
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    Заместитель Шойгу провел в Москве прием граждан по личным вопросам

    16:39  7 Декабря 2017  /обновлено: 16:39  07 Декабря 2017
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    Заместитель Шойгу провел в Москве прием граждан по личным вопросам

    Москва, 7 декабря. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Тимур Иванов встретился с гражданами в Общественной приемной МО РФ.

    Департамент информации Минобороны РФ сообщает, что на приеме присутствовали сотрудники органов управления военного ведомства России, в компетенции которых находились интересовавшие граждан вопросы. Большая часть обращений была связана с вопросами жилищного обеспечения.

    Также ряд граждан обратился по поводу применения военным ведомством строительного материала, который был создан по новым технологиям. По результатам приема должностные лица получили соответствующие поручения по всем вопросам, интересовавшим граждан. Отмечается, что личный прием проводится министерством обороны России на регулярной основе.

    Заместитель Шойгу провел в Москве прием граждан по личным вопросам

    Автор: Алексей Громов
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    #сергей шойгу #минобороны рф #тимур иванов #прием
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