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Общество
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Украина
Суд над Саакашвили превратится в маленький майдан — украинский политолог
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    Суд над Саакашвили превратится в маленький майдан — украинский политолог

    16:54  7 Декабря 2017  /обновлено: 16:55  07 Декабря 2017
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    Суд над Саакашвили превратится в маленький майдан — украинский политолог

    Киев, 7 декабря. Ситуация с Михаилом Саакашвили, которого украинские власти в последнее время пытаются безуспешно лишить свободы, может привести к новому маленькому майдану. Таким мнением, выступая на канале UkrLife, поделился политтехнолог Сергей Гайдай.     

    «Они не могут его судить, они в очень плохой, патовой ситуации. Это будет маленький Майдан. Сейчас они будут совершать ошибку за ошибкой. Как это сделал Янукович с майданом», — цитирует политтехнолога «ПолитНавигатор».

    Гайдай также отметил, что рассчитывать на открытый суд над бывшим президентом Грузии, в случае если его задержат, не приходится. По его мнению, украинские власти поставили себя в очень неудобное положение, так как не могут судить Саакашвили, опасаясь гнева общественности. Положение, считает политолог, «патовое», при этом не похоже, что кто-либо в Киеве понимает, как из него выходить. 

    То, как ведет себя в данной ситуации Рада, также не выдерживает никакой критики, парламентарии совершенно не чувствуют того, что происходит на Украине, не видят, что власть нелегитимна, подытожил Гайдай.     

    Автор: Федор Веснин
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    #киев #саакашвили #рада #майдан #патовая ситуация
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