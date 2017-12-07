Суд над Саакашвили превратится в маленький майдан — украинский политолог

Киев, 7 декабря. Ситуация с Михаилом Саакашвили, которого украинские власти в последнее время пытаются безуспешно лишить свободы, может привести к новому маленькому майдану. Таким мнением, выступая на канале UkrLife, поделился политтехнолог Сергей Гайдай.

«Они не могут его судить, они в очень плохой, патовой ситуации. Это будет маленький Майдан. Сейчас они будут совершать ошибку за ошибкой. Как это сделал Янукович с майданом», — цитирует политтехнолога «ПолитНавигатор».

Гайдай также отметил, что рассчитывать на открытый суд над бывшим президентом Грузии, в случае если его задержат, не приходится. По его мнению, украинские власти поставили себя в очень неудобное положение, так как не могут судить Саакашвили, опасаясь гнева общественности. Положение, считает политолог, «патовое», при этом не похоже, что кто-либо в Киеве понимает, как из него выходить.

То, как ведет себя в данной ситуации Рада, также не выдерживает никакой критики, парламентарии совершенно не чувствуют того, что происходит на Украине, не видят, что власть нелегитимна, подытожил Гайдай.