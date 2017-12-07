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Общество
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Политика
Военные РФ за две недели доставили 34 тонны гумпомощи мирным жителям Сирии
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    Военные РФ за две недели доставили 34 тонны гумпомощи мирным жителям Сирии

    16:33  7 Декабря 2017  /обновлено: 16:33  07 Декабря 2017
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    Военные РФ за две недели доставили 34 тонны гумпомощи мирным жителям Сирии

    Москва, 7 декабря. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии за две недели доставил более 34 тонн гуманитарной помощи мирным жителям САР. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    «Только за последние две недели в 12 населенных пунктов доставлено более 34 тонн гуманитарных грузов, обеспечено безопасное прохождение 11 гуманитарных конвоев ООН и Международного Комитета Красного Креста», — передает слова Рудского РИА Новости.

    Рудской также добавил, что в Сирии продолжают успешно функционировать четыре зоны деэскалации, которые расположены в Восточной Гуте, на севере Хомса и в провинции Идлиб. По его словам, соблюдение режима прекращения огня обеспечивает военная полиция РФ.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что запрещенная в РФ террористическая группировка ИГИЛ1 полностью разгромлена на территории Сирии, передает URA.RU.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #генштаб вс рф
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