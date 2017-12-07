Кремль анонсировал визит Путина в ЯНАО

Москва, 7 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин 8 декабря совершит рабочую поездку в Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно приведенной информации, российский лидер проведет совещание по вопросам развития проектов производства сжиженного природного газа.

Кроме того, в рамках поездки глава российского государства примет участие в церемонии загрузки первого танкера-газовоза «Кристоф де Маржери», а также посетит поселок Сабетта, расположенный на побережье Карского моря, где осмотрит строящиеся сооружения второй и третьей очереди завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ».

Напомним, ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин в четверг проведет телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.